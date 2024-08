Ponte Morandi sei anni dopo, Regione Liguria "Segno indelebile nella memoria"

A sei anni dal 14 agosto 2018, data del crollo del ponte Morandi, Regione Liguria "ricorda le 43 vittime di una tragedia che non solo travolse la Città ma il Paese intero, lasciando un segno indelebile nel cuore e nella memoria degli italiani. Oggi la Regione si stringe attorno alle famiglie delle persone scomparse - conclude la nota dell'Ente - e rende omaggio alla loro memoria per non dimenticare".

A nome delle istituzioni, il più sollecito è stato il presidente della Camera Lorenzo Fontana: "Sei anni fa crollava il Ponte Morandi spezzando le vite di 43 persone. Oggi le ricordiamo con profonda commozione. Una preghiera per loro e la più sentita vicinanza alle loro famiglie".

Dal governo, il ministro Alessandra Locatelli scrive: "Il crollo del ponte Morandi a Genova è una tragedia senza precedenti, uno strappo nel cuore di tutti e un dolore immenso per il nostro Paese. Sono morte 43 persone, 16 sono state ferite 566 sfollate. È una ferita ancora aperta, soprattutto per i familiari e gli amici delle vittime e per la città di Genova - scrive Locatelli -. La mia preghiera è per le persone che non ce l'hanno fatta, per chi è sopravvissuto, per tutte le persone coinvolte, per i soccorritori, per chi ha reagito e per chi soffre ancora di un dolore profondo per quanto accaduto".