Politiche 2022 Rassegna Elettorale, puntata del 5 settembre con Davide Ghiglione (BBC)

Liguria chiama Roma. E Roma risponde. Sarà questo il filo conduttore del nuovo programma di Telenord ‘Rassegna elettorale’ che vi accompagnerà, mattina dopo mattina, al voto del 25 settembre. Vi racconteremo la campagna elettorale da diversi punti di vista, con la politica ligure protagonista. Leggeremo insieme i giornali per raccontare come i partiti si preparano al voto, per capire cosa chiedono gli elettori e per spiegare (in una rubrica quotidiana) i meccanismi di un nuovo e complesso sistema elettorale. Tutto questo con i giornalisti dei principali quotidiani nazionali e internazionali: con noi ci saranno Davide Ghiglione corrispondente dall’Italia per la BBC News, il principale network radio-televisivo della Gran Bretagna, Daniela Preziosi (Domani), Andrea Fabozzi (Il Manifesto), Vittorio Macioce (Il Giornale), Andrea Castanini, Mario De Fazio ed Emanuele Rossi (Il Secolo XIX), Biagio Marsiglia (Corriere della Sera). Un viaggio che attraverserà l’Italia, partendo dalla Liguria, passando per la capitale romana, fino ad arrivare a Londra. La nostra regione sarà al centro del dibattito, cercheremo di capire come siamo percepiti a Roma ma anche all’estero, misurando con il nostro “termometro” la temperatura politica che si respira in questi giorni. Dal lunedì al sabato, dalle 9:30 alle 10:15 su Telenord, canale 11, la nostra ‘Rassegna elettorale’ vi aspetta. Potete seguirci anche sul nostro sito telenord.it e sui nostri canali social, Facebook, Twitter e Instagram.