'PlastiPremia' arriva anche a Savignone: è il terzo ecocompattatore nella Valle Scrivia

Savignone è il terzo Comune, dopo Ronco Scrivia e Isola del Cantone che vede installato sul suo territorio un ecocompattatore del progetto PlasTiPremia. Da oggi, infatti, la cittadina della Valle Scrivia ha una sua macchina ‘mangiaplastica’ inaugurata alla presenza del sindaco Mauro Tamagno e da Giovanna Damonte, membro del Consiglio di Amministrazione AMIU Genova.

Nella stessa giornata, alle 9.30, si è svolto un laboratorio ambientale dedicato alla raccolta differenziata rivolto ai più piccoli della Scuola Primaria Sandro Gherardi di Savignone, per scoprire in modo interattivo e per niente noioso tutti i segreti di un efficace e corretto riciclo.

L’ecocompattatore è stato installato in piazzale Madre Teresa di Calcutta in una zona comoda per l’utilizzo da parte di tutti i cittadini.

Dopo Genova, che attualmente ha il più alto numero italiano di ecocompattatori, anche nei comuni del Genovesato dove AMIU Genova svolge i suoi servizi ambientali, prosegue la diffusione di questa buona pratica legata alla raccolta differenziata di bottiglie e flaconi in plastica di diverse dimensioni e formati.

«Si ringrazia AMIU per questa importante iniziativa - dichiara Mauro Tamagno, Sindaco di Savignone - soprattutto perché in questa prima fase di espansione in Valle Scrivia abbia scelto il Comune di Savignone. Specialmente nei comuni come i nostri della Valle Scrivia, dove si è iniziato solo da alcuni anni la raccolta differenziata, portare questi sistemi innovativi di raccolta, è auspicabile che possano essere di insegnamento e di responsabilità verso la cittadinanza. L’importanza che una raccolta differenziata non sia più conosciuta come una difficoltà famigliare ma un criterio che nell’arco del tempo migliori lo stato ambientale in cui viviamo, supportato anche dall’opportunità che se eseguita in maniera corretta può portare anche un risparmio economico. Ritengo molto importante il coinvolgimento delle scuole, in quanto dev’essere proprio dai bambini che devono partire i solleciti agli adulti. - aggiunge il primo cittadino savignonese - AMIU segue con molta attenzione questa educazione al riciclo, credo sia l’unica attività che nel tempo possa farci raggiungere gli obiettivi preposti. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare il Presidente di Amiu e tutto lo staff operativo per la collaborazione giornaliera ricevuta nel periodo di avviamento, chiaramente confermata oggigiorno anche da una costante continuità».

Cosa conferire nell’ecocompattatore:

Imballaggi e contenitori in plastica per liquidi: bottiglie di acqua/succo/bibite varie, flaconi di creme e salse alimentari (es. ketchup), flaconi di shampoo/saponi liquidi/creme solari, flaconi di prodotti per la detergenza della casa: sapone per i piatti, detersivi, detergenti, ecc.