Pietra Ligure, torna la Rassegna Internazionale delle Infiorate Artistiche: appuntamento il 28 e 29 maggio

di Tiziana Cairati

L'evento, uno straordinario mix di arte, cultura e tradizione, è organizzato dal Comune in collaborazione con l’Associazione Circolo Giovane Ranzi

E’ partito ufficialmente il conto alla rovescia per “Pietra Ligure inFiore”, l’attesissima Rassegna Internazionale delle Infiorate Artistiche, giunta alla sua settima edizione, che torna sabato 28 e domenica 29 maggio, nel centro storico di Pietra Ligure e si prepara ad essere l’evento del settore più importante e più grande d’Europa.



Uno straordinario mix di arte, cultura e tradizione per un evento unico che ad ogni edizione vede la partecipazione di migliaia di persone e che sarà arricchito da numerose iniziative collaterali tra le vie e le piazze del borgo antico, ricoperto da tappeti floreali, vere e proprie opere d’arte effimera.



Non solo fiori quindi ma anche suggestivi spettacoli, tra giochi di luce, videomapping, concerti e atmosfere incantate. La manifestazione, a cadenza triennale, è organizzata dal Comune di Pietra Ligure in collaborazione con l’Associazione Circolo Giovane Ranzi, la cui tradizione dei maestri infioratori affonda le radici nei primi anni dell’800 con la celebre “Stella di Ranzi”, che ogni anno in occasione del festa del Corpus Domini anima la piccola frazione pietrese.



L’evento, annoverato tra i più importanti e grandi d’Europa, tutela, promuove e valorizza la conoscenza e le tradizioni legate alla realizzazione delle “infiorate”, antica espressione etnico-culturale di arte effimera, frutto della storia, creatività e abilità, insieme artigianale e artistica, di diverse comunità italiane ed europee.



All’edizione 2022, che segna il rifiorire e ripartenza dopo i due lunghissimi anni segnati dal covid-19, parteciperanno oltre 800 infioratori, appartenenti a 50 gruppi provenienti da diverse regioni italiane e 9 città europee - Offenburg e Mùhlenbach (Germania), Ponteareas e Castropol (Spagna), Anykiai (Lituania), Csòmòr (Ungheria), Uniejòw (Polonia), Chateaumeillant (Francia).



Paese ospite d’onore extra-europeo sarà l’Argentina con la città di Buenos Aires, legata alla Liguria e a Pietra Ligure dagli stretti rapporti storico-culturali originati dall’importante storia di emigrazione della fine dell’Ottocento/inizi del Novecento verso quel lontano paese.