Piciocchi pronto a correre da Sindaco: "Ma intanto dobbiamo lavorare ai progetti che servono a Genova"

Pietro Piciocchi, vicesindaco facente funzioni di Genova, ha confermato la disponibilità a candidarsi alle prossime elezioni amministrative, sottolineando al contempo che non c’è alcun vuoto di potere nella guida della città. "Sto lavorando per Genova senza riserve, con una maggioranza motivata e determinata a lasciare il segno nei prossimi mesi," ha dichiarato a margine di un evento al Palasport.

Stabilità al governo cittadino - Piciocchi ha rassicurato sullo stato della governance cittadina, ribadendo che l’amministrazione è saldamente in mano e impegnata in numerosi progetti strategici. “Abbiamo fatto un incontro di maggioranza dieci giorni fa e ne faremo un altro domani: c’è una grande voglia di lavorare per il territorio,” ha affermato.

Disponibilità a candidarsi - Rispondendo alle domande sulla sua candidatura, Piciocchi ha confermato la volontà di mettersi al servizio della città, ma ha precisato: “Ci sarà un momento per discutere delle candidature, ma ora siamo concentrati sui progetti e sul lavoro amministrativo.”

Progetti strategici - Tra le priorità, spicca la ristrutturazione dello stadio Luigi Ferraris. “Questo progetto non riguarda solo il calcio ma una rigenerazione urbana di grande portata per Marassi e per la città,” ha spiegato Piciocchi, evidenziando la collaborazione con CDS Holding, Genoa, Sampdoria e il ministro dello Sport, Andrea Abodi.

Modifiche in giunta - Piciocchi ha anticipato cambiamenti nella giunta comunale, con l’ingresso di un nuovo assessore e possibili riorganizzazioni: “Sto valutando una figura di alto profilo, capace di dialogare con l’area moderata e civica, per rafforzare ulteriormente la nostra squadra.” Ha inoltre sottolineato che la questione sarà definita entro la prossima settimana.

Dialogo con i sindacati - Confermando di mantenere, oltre a quella sul bilancio, anche le deleghe alle relazioni sindacali, Piciocchi ha dichiarato: “È un gesto di rispetto verso i lavoratori e i sindacati, con cui stiamo collaborando per migliorare la gestione delle aziende comunali.”

Nuovi stimoli per l’amministrazione - Il vicesindaco ha chiesto alla maggioranza e agli assessori di dare il massimo nei mesi a venire, sottolineando che il rinnovamento e i cambiamenti possono portare nuovi stimoli. “Dobbiamo continuare a lavorare con impegno per consolidare quanto fatto e migliorare dove possibile,” ha affermato.

Impegno per Genova - Piciocchi ha concluso ribadendo il suo impegno verso la città: “Lavoriamo per dare continuità ai progetti avviati e per realizzare interventi che lascino un segno positivo nel futuro di Genova.”