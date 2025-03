Piccardo (Pd) a Telenord: "Casello Busalla, servono interventi viabilistici e compensazioni economiche"

Ospite di Tgn Today a Telenord, Katia Piccardo, consigliere regionale Pd, risponde alle domande di Carlotta Nicoletti e del direttore Matteo Cantile sulla situazione politica attuale e sulle infrastrutture dell'entroterra.

La candidatura di Silvia Salis e il suo impatto - "Il programma di Silvia Salis include sicuramente la valorizzazione delle donne. Il programma a sostegno della candidatura Salis non è ancora completo, ma che il tema delle donne sarà preso in grande considerazione. La scelta di puntare su una figura femminile capace, determinata e in gamba è una scelta di fiducia importante per la coalizione, dando un messaggio innovativo".

Funivia dei Forti - "Siamo contrari alla funivia, una scelta dannosa e distruttiva per i quartieri coinvolti".

Casello di Busalla e i lavori in corso - "Il presidio dell'auto medica deve essere esteso e servono compensazioni per le attività economiche e soluzioni per migliorare la viabilità durante i lavori. Sottolineo l'importanza della collaborazione tra i sindaci e il Consiglio regionale per risolvere i problemi legati ai cantieri e alla viabilità. La Regione sta cercando di mediare per ridurre i disagi causati dai lavori".

Prospettive - "Sono stata eletta con grande fiducia e continuerò a fare il mio lavoro in Consiglio regionale, il mio compito è quello di restare concentrata sul lavoro che mi è stato affidato dai cittadini"

