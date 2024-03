Piaggio Aero, Toti: "Ingresso Leonardo sarebbe una bella cosa per tutti"

"Ho visto grandi appelli" per l'entrata di Leonardo in PiaggioAero ma "bisognerebbe che la politica facesse appelli anche coerenti con le volontà aziendali dei singoli gruppi". Lo ha detto il governatore Giovanni Toti a margine dell'inaugurazione all'Acquario di Genova della nuova sala dedicata alle aree marine protette. "Leonardo mi pare che fino ad oggi abbia più o meno escluso la sua partecipazione diretta. Siccome io sono per il mercato e non sono per la pianificazione sovietica - ha detto - direi che ascolterò il consiglio di amministrazione di Leonardo. Poi se Leonardo entrasse in Piaggio sarebbe una bella cosa per tutti, ma deve essere Leonardo a dire se ci sono le condizioni industriali".

"Venerdì e sabato passeremo due lunghe giornate con il ministro Urso - ha aggiunto - che visiterà Ilva, visiterà Piaggio e con i commissari straordinari delle due aziende faremo il punto insieme alle istituzioni del territorio e credo che sia stato opportuno allungare i tempi del commissariamento di Piaggio - ha concluso - per garantire ai commissari di poter fare evidentemente fino in fondo lo scouting per quale sarà il miglior socio industriale per quella azienda".