Piaggio Aero: il Consiglio regionale chiede un tavolo al Mise 

Verrà presentato un ordine del giorno condiviso da tutte le forze politiche regionali affinché il presidente si faccia interlocutore con i Ministeri inviando un atto formale in cui si chiede un intervento diretto sulla questione Piaggio Aerospace.

"Dopo anni in cui si è lavorato a un percorso che traguardasse la vendita e quindi la messa in sicurezza di un'eccellenza per il nostro territorio e per tutto il Paese come Piaggio Aerospace, ci ritroviamo al punto di partenza. Un gioco dell'oca giocato sulla pelle dei lavoratori: l'assenza di acquirenti mette l'azienda e i dipendenti in una posizione di forte insicurezza per il futuro".

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo l'audizione in conferenza dei capigruppo in Consiglio regionale con sindacati e i lavoratori di Piaggio Aerospace. "Ciò che chiedono i sindacati e i lavoratori, e che trova tutto il nostro favore, è che il Mise convochi un tavolo a cui siano presenti anche i sindacati, perché se si vuole dare una prospettiva all'azienda è essenziale che questa prospettiva si costruisca tutti insieme. L'azienda non ha bisogno solo di un acquirente finanziario, ma di un acquirente che abbia chiaro un piano industriale per il rilancio.