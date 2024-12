Piaggio Aero a gruppo turco, giunta regionale e sindacati: "Presto incontro con ministro Urso per chiarire prospettive azienda"

La notizia della cessione di Piaggio Aero al gruppo turco Baykar trova concordi la giunta regionale e i sindacati, unanimi nell'intenzione di chiedere al più presto un incontro con il ministro competente Adolfo Urso. "La notizia diramata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy relativa alla cessione di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, nella loro completezza, rappresenta un passo importante per la Liguria. Auspichiamo che questo passaggio sia definitivo per salvaguardare l'occupazione, lo sviluppo del territorio e la sostenibilità. La scorsa legislatura, anche grazie all’interessamento costante del territorio inteso come istituzioni, parti sociali e datoriali, ha messo a disposizione quasi 800 milioni di euro in commesse, intervento fondamentale per mantenere operativa una realtà strategica per tutto il territorio ligure, oltre che per la sua collocazione nell'Area di crisi complessa del Savonese, che è una delle più performanti d’Italia". Così l'assessore regionale all’Area di Crisi Complessa del Savonese, Paolo Ripamonti, commenta l'autorizzazione da parte del MIMIT alla cessione di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation alla società turca Baykar, leader nei sistemi UAV e nelle tecnologie aerospaziali.

Confronto - "La Regione Liguria - prosegue Ripamonti - attende un confronto diretto con il Ministero e le parti sociali, così da approfondire la procedura in corso e apprendere il nuovo piano industriale per Piaggio, ma anche per capire le intenzioni del nuovo soggetto rispetto al fornitore primario, LaerH di Albenga. Il coinvolgimento della Regione e dei territori da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è infatti un passaggio imprescindibile per tutelare un asset strategico per il Paese".

Alessio Piana - "Apprendiamo con fiducia - aggiunge il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico e all'Industria, Alessio Piana - la notizia diramata in mattinata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy circa l'acquisizione del gruppo Piaggio Aerospace, con sede a Villanova d'Albenga e a Sestri Ponente, da parte della società turca Baykar. Ci auguriamo che questa soluzione, valutata attentamente dalla terna commissariale, possa portare, non solo alla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e degli asset industriali nel loro complesso su Genova e Savona, ma al potenziamento delle attività nel medio-lungo periodo. Regione Liguria, come ha fatto in tutti questi anni, vigilerà per far sì che questa sia finalmente un'occasione di rilancio di un'azienda che è patrimonio unico di competenze e know-how a livello nazionale".

Ilaria Cavo - Secondo Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati e vicepresidente della commissione Attività produttive della Camera, la decisione di assegnare l'azienda a Baykar è stata basata sulla soluzione più rispettosa per i dipendenti e i creditori. Il piano industriale proposto prevede non solo il mantenimento delle attività esistenti, ma anche il loro potenziamento, con particolare attenzione alla produzione di aeromobili e alla manutenzione motori.

Espansione nel settore droni–Il piano industriale di Baykar offre grandi opportunità di sviluppo in un settore in rapida crescita come quello dei droni. La nuova gestione punta a consolidare la posizione di Piaggio Aerospace sia sul mercato nazionale che internazionale, ampliando le potenzialità tecnologiche e produttive del gruppo.

Ruolo dei commissari– Cavo ha espresso gratitudine ai commissari straordinari che hanno gestito la complessa vertenza negli ultimi anni. «Grazie al loro lavoro e all'impegno del ministro Urso, si è giunti a una soluzione concreta che garantisce il rilancio dell'azienda», ha dichiarato la deputata.

Monitoraggio e vigilanza–«Noi continueremo a monitorare attentamente la situazione, vigilando sul rispetto degli impegni presi», ha concluso Cavo. La deputata ha sottolineato l'importanza di mantenere alta l'attenzione sul futuro dell'azienda per assicurare che le promesse vengano mantenute.

Jan Casella (AVS) - “Attendiamo chiarimenti da parte del governo sul mantenimento in Italia delle attività della Piaggio Aero”. Così Jan Casella, consigliere regionale di AVS e vicepresidente della commissione regionale Lavoro. “Abbiamo appreso dagli organi d’informazione la notizia della cessione dei complessi aziendali della Piaggio alla società turca Baykar. Il Ministero del Made in Italy ha autorizzato la vendita senza alcuna concertazione con enti locali, sindacati e lavoratori: auspichiamo che questa mancanza sia stata solo un errore di comunicazione e non nasconda, invece, un grave rischio per l’occupazione. Il ministro Adolfo Urso non ha minimamente accennato al mantenimento della produzione industriale negli stabilimenti di Villanova d’Albenga e Sestri Ponente”, ricorda il consigliere regionale di AVS. “Chiediamo al Ministro Urso di rendere noto il piano industriale della società turca. Il via libera alla cessione della Piaggio può arrivare solo dopo il rispetto di requisiti chiari. In primo luogo, la difesa dei siti produttivi liguri, a cui si aggiunge, sul piano occupazionale, l’azienda collegata LaerH. Si deve riportare in Piaggio la piena occupazione dopo gli allontanamenti volontari degli ultimi anni. Il governo deve evitare il cosiddetto ‘spacchettamento’ aziendale. Solo con una strategia industriale seria, si potrà dare un futuro alla Piaggio e ai suoi dipendenti, valorizzando il lavoro eccezionale svolto dai commissari straordinari negli ultimi sei anni”, sottolinea Jan Casella.

Reazioni sindacali - "Prendiamo atto della comunicazione da parte del Mimit che ha scelto la proposta ritenuta più convincente. E’ punto di partenza e non di arrivo dopo un’attesa che dura dal dicembre 2018 quando è iniziata la fase di commissariamento. Adesso entriamo nel vivo e auspichiamo che la valutazione del Mimit corrisponda, al di là dei comunicati stampa, a quei parametri che come FIM Cisl Liguria avevamo considerato strategici come la piena tutela occupazionale, la continuità dei siti produttivi di Villanova d’Albenga e Genova, con il mantenimento degli asset produttivi e la disponibilità a forti investimenti nelle risorse umane e nella ricerca per rilanciare un’azienda strategica che nel corso degli anni ha perso professionalità di alto profilo. Auspichiamo che l’azienda scelta abbia tutte le potenzialità per un piano industriale che sappia dare un futuro a lunga scadenza. Ci sarà da valutare anche la questione poi della Golden Power. Questo annuncio deve essere un segnale positivo ma adesso ci aspettiamo in tempi rapidi una convocazione al ministero per avere un confronto diretto con il governo e con l’azienda per interloquire direttamente e capire quali sono le strategie. Bene i comunicati stampa positivi, ma vogliamo vedere e approfondire il piano industriale che è stato presentato. Dopo sei anni di attesa, gli annunci non sono più sufficienti’’, spiega Christian Venzano, segretario generale FIM Cisl Liguria.

"L'aggiudicazione di Piaggio Aero da parte del Gruppo turco Baykar potrebbe rappresentare una nuova prospettiva positiva per questa importante realtà del settore aerospaziale italiano, interrompendo anni di incertezza. Vigileremo affinché Baykar mantenga gli impegni presi a mantenere e potenziare sia le attività di produzione di aeromobili e le attività di manutenzione motori e di produzione di componenti motoristici". Lo dichiara Guglielmo Gambardella, Segretario nazionale Uilm. "È un bene che si superi la gestione commissariale - sottolinea il sindacalista - ma c'è il rammarico che nessun soggetto imprenditoriale italiano di rilievo abbia voluto credere seriamente in questa eccellenza industriale. Ricordiamo che Piaggio Aerospace rappresenta un fondamentale partner del nostro sistema della Difesa". "Ora guardiamo avanti con grande interesse sui progetti di sviluppo dall'azienda turca per la valorizzazione delle grandi professionalità presenti nei siti di Genova e di Savona a Villanova D'Albenga - continua il segretario della Uilm - "Ci attendiamo quanto prima la convocazione da parte del ministro Urso per avere maggiori dettagli sull'operazione di cessione ed in particolare sulle garanzie offerte da Baykar".

Stefano Bonazzi, Segretario generale Fiom Genova, commenta: "Questa mattina abbiamo ricevuto la notizia della vendita di Piaggio alla turca Baykar. Se da una parte la cessione sventa il rischio di smembramento della società, dall'altra non chiarisce allo stato attuale le prospettive per gli stabilimenti liguri. La società turca è sicuramente un grande gruppo operante nel settore dell'aerospazio, in particolare per quanto riguarda la produzione di droni,dopodiché ogni giudizio potrà essere dato esclusivamente dopo la presentazione dell piano industriale che dovrà dare una serie di garanzie per il futuro di Piaggio. Per quanto riguarda la Fiom di Genova, determinante sarà la volontà dell'acquirente di sviluppare organici e prodotti, ma questo non basta. Per discutere con il nuovo acquirente dovrà essere garantito lo sviluppo di entrambi i siti e il mantenimento della specificità delle attività svolte attualmente nei rispettivi territori. Per Genova lo stabilimento di Piaggio rappresenta un pezzo di storia e di presente dell'industria manifatturiera che la Fiom intende mantenere e difendere. Riteniamo quindi necessario un incontro al Ministero per iniziare un confronto urgente sul futuro della nuova Piaggio".

