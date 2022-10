Pensioni, Duringon (Lega) propone DDL quota 41: "Non un punto di partenza ma di arrivo"

"Come Lega stiamo studiando priorità da proporre agli alleati per valutare insieme cosa fare subito". Così, intercettato alla Camera, Claudio Durigon riassume il lavoro che in questi giorni sta impegnando il Carroccio sui dossier economici. Proprio ieri, infatti, Matteo Salvini ha visto il titolare del Mef, affrontando alcuni temi economici a partire da superamento della legge Fornero, estensione della flat tax, interventi strutturali sulle cartelle esattoriali, ipotesi di revisione del reddito di cittadinanza. Lo stesso Durigon ha già presentato al Senato un ddl dal titolo 'Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e altre disposizioni in materia di accesso anticipato al trattamento pensionistico'. Si tratta in sostanza del superamento della legge Fornero sulle pensioni e l'introduzione di quota 41, cioè l'uscita dal lavoro con 41 anni di contributi a prescindere dal dato anagrafico. "Non è un punto di partenza ma un punto di arrivo, un obiettivo da raggiungere nei 5 anni di legislatura", dice Durigon a Public Policy che chiedeva se quella sul tavolo fosse il punto di partenza della Lega. "Abbiamo il tempo risicato ma cercheremo di valutare al meglio quali sono le azioni da poter mettere già in campo per la prima legge di Bilancio", aggiunge, "per questo stiamo già lavorando ai vari dossier per capire quali sono alcune priorità da poter proporre agli alleati per poi valutare insieme ciò che si può fare".