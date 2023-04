Pasqua in Liguria, boom di turisti Santa Margherita. Il sindaco Donadoni: "Puntiamo a battere il record del 2022"

"Santa Margherita si è vestita a festa per questo weekend di Pasqua, l'affluenza di turisti è molto significativa. E' gà un anticipo d'estate in cui la nostra città si fa godere da tutti per i servizi che offre: per esempio la ruota panoramica posizionata sul molo, che consente una meravigliosa veduta sul Golfo del Tigullio, ma anche gli idrovolanti che consentono una visione dall'alto. Ma soprattutto l'"Erba Persa", una tradizionale fiera florovivaistica che quest'anno si presenta come un festival." - così il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni, che offre una panoramica delle attività e offerte turistiche della città per il periodo pasquale.

Per quanto riguarda i dati e le previsioni sulla prossima stagione estiva: "Ci aspetta una stagione che si prospetta positiva per quanto riguarda i numeri. L'anno passato era stato quello dei record e puntiamo a superarli. Numericamente i dati dell'affluenza sono buoni, ed è per questo che abbiamo anticipato l'organizzazione della programmazione degli eventi estivi, per poter raccontare gli eventi dei mesi tra giugno e agosto." - conclude il sindaco.