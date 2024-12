Partnership strategica tra SPR e STG Solar, innovazione nel riciclo dei pannelli solari

SolarPanelRecycling.com (SPR), azienda con sede a Salisbury nella Carolina del Nord, è stata scelta da STG Solar per offrire servizi di riciclo dei pannelli solari per tutta la durata dei progetti. Questa partnership mira a garantire un processo sostenibile e circolare per la gestione di oltre 1,9 gigawatt di impianti esistenti e futuri.

Riciclo sostenibile – SPR, approvata dall’associazione SEIA (Solar Energy Industries Association), utilizza una tecnologia proprietaria capace di recuperare fino al 95% di materiali preziosi come argento, silicio, rame, alluminio e vetro. Questi materiali vengono reintegrati nella catena di approvvigionamento locale, riducendo l’impatto ambientale e favorendo l’economia circolare.

Obiettivi condivisi – Mike Kilpatrick, presidente e CEO di STG Solar, ha dichiarato: “Collaboriamo con SPR perché crediamo nel riciclo come alternativa alla discarica. Questo accordo non solo supporta i nostri obiettivi ambientali, ma amplia le opportunità lavorative e rafforza la resilienza della catena di approvvigionamento.”

Tecnologia avanzata – SPR si distingue per il rispetto di rigorosi standard di sostenibilità e conformità. Grazie a test rapidi sui materiali, metodi di riciclo convenienti e metriche avanzate di tracciabilità, l’azienda rappresenta un modello di eccellenza. Le strutture operative di SPR si trovano in Texas, Georgia e in due sedi nella Carolina del Nord, garantendo una copertura logistica capillare.

Visione circolare – Brett Henderson, CEO di SPR, ha sottolineato l’importanza della partnership: “STG Solar sta stabilendo un nuovo standard per l’industria, gestendo i pannelli solari a fine vita in modo responsabile ben prima che siano richieste normative obbligatorie. Siamo onorati di supportare questa missione cruciale per l’economia circolare.”

Impatto regionale – Grazie alla portata nazionale di SPR, il progetto avrà un impatto significativo non solo in Carolina del Nord, ma anche in altre aree degli Stati Uniti. La partnership punta a ridurre i costi lungo tutta la filiera e a promuovere un approccio sostenibile che possa essere replicato in altri contesti.

Questo accordo tra SPR e STG Solar segna un passo importante per il futuro del riciclo nell’energia solare, contribuendo a preservare l’ambiente e a promuovere pratiche sostenibili nel settore.

