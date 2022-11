Paolo Emilio Taviani, l'assessore Matteo Campora a Roma per l'intitolazione della strada al politico e storico genovese

Giornata romana per l'assessore ai Trasporti e all'Ambiente del comune di Genova Matteo Campora, oggi nella capitale per presenziare alla cerimonia di intitolazione di una strada, più precisamente di un "largo", al politico, storico, accademico genovese Paolo Emilio Taviani, nella zona di Cinecittà Est. Era il 6 novembre 1912 quando Taviani nasceva a Genova, fu tra i capi del Movimento Partigiano in Liguria e la sua lunga carriera politica fu segnata da innumerevoli cariche: vicepresidente del Consiglio, Ministro dell'interno, del Tesoro, delle Finanze, della Difesa ed esponente di spicco della Democrazia Cristiana. Professore universitario, pubblicò studi di economia ma soprattutto opere storiche su un altro genovese illustre, Cristoforo Colombo. Studi e racconti che Telenord, in questi anni, ha trasmesso sui propri canali. Nella sua carriera politica Paolo Emilio Taviani aprì a sinistra e al segretario del Pci Enrico Berlinguer, apprezzando il suo contrasto alle organizzazioni illegali armate (di destra e di sinistra). Apertura che gli causò non pochi problemi all'interno della stessa Dc.

Sempre a Roma, domenica prossima, 6 novembre, presso il Museo storico della Liberazione, verrà inaugurata la mostra storico-documentaria "Il partigiano Pittaluga. Paolo Emilio Taviani e la Resistenza". Questa sera Telenord, con la sua trasmissione di approfondimento Primo Piano, dedicherà la puntata alla figura di Paolo Emilio Taviani, raccontando ai telespettatori chi era e cos'ha rappresentato per Genova ma soprattutto per l'Italia. A dialogare con il direttore Giampiero Timossi Gianni Vassallo, politico, grande conoscitore ed estimatore di Taviani e ultimo segretario della Dc genovese. Il capoluogo ligure ha dedicato a Taviani un piccolo largo, in prossimità del Museo del Mare, nella zona della Darsena. Telenord però, anche attraverso un sondaggio che verrà proposto durante la trasmissione, lancia una proposta ai cittadini genovesi e alle istituzioni: perché non intitoliamo il canale del nuovo Waterfront di Levante a Paolo Emilio Taviani?