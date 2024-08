Pallanuoto, Recco Waterpolo giocherà ancora nella piscina di Sori

La Rari Nantes Sori è lieta di annunciare che il Recco Waterpolo ha scelto la nostra piscina come sede per gli allenamenti e le partite della prima squadra e delle giovanili per la stagione 2024/2025.

Il presidente Francesco Cocchiere ha espresso grande soddisfazione per l'accordo raggiunto, dichiarando: "Siamo estremamente soddisfatti di aver concluso questo accordo con il Recco Waterpolo. Nonostante le vicende del recente passato, abbiamo lavorato con determinazione per creare una collaborazione che apporterà benefici significativi non solo alle due società, ma anche all'intera comunità di Sori. Questo rappresenta un passo importante per rafforzare la nostra tradizione sportiva e valorizzare le rinnovate strutture di cui disponiamo."

Il ritorno del Recco Waterpolo a Sori non solo offrirà un'opportunità preziosa per le squadre giovanili di entrambe le società di crescere e confrontarsi regolarmente, ma riporterà anche nel nostro paese un'affluenza significativa di pubblico durante tutto l'anno. Come già accaduto in passato, questo incremento di visitatori contribuirà a vivacizzare l'economia locale, portando benefici concreti alle attività commerciali ed a tutto il tessuto sociale di Sori.