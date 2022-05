Pallanuoto, Pro Recco batte Brescia 9-8 nel primo atto della finale Scudetto

di Marco Innocenti

Mercoledì alle 18,30 si giocherà gara 2

Finisce 9-8 per la Pro Recco gara 1 della finale scudetto di pallanuoto. I campioni d'Europa in carica mettono così una prima ipoteca sulla conquista del 34esimo tricolore della loro storia. A Punta Sant'Anna però è stata battaglia fino all'ultimo secondo, con Brescia capace di mettere paura ai recchesi in un finale incandescente, nel quale Di Fulvio ha tenuto a distanza gli avversari con un paio d'interventi da applausi.

Adesso, per la Pro Recco, l'appuntamento è per gara 2 mercoledì alle 18,30 in casa del Brescia. Vincere significherebbe appuntarsi sul petto lo scudetto.