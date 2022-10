Pallanuoto, ecco l'Iren Quinto: per la quinta stagione consecutiva sarà in Serie A1

Quinta stagione consecutiva in Serie A1 per l'Iren Genova Quinto, la squadra di pallanuoto guidata dal presidente Giorgio Giorgi. L'anno scorso è arrivato un settimo posto: l'obiettivo è alzare l'asticella e provare a migliorare questo risultato. I biancorossi hanno inserito giocatori importanti in organico: Guillermo “Willy” Molina, vincitore di sei campionati italiani, cinque Coppa Italia, due Champions League e un Mondiale, del portiere Francesco Massaro, che ha in bacheca due campionati italiani, due Coppa Italia e un oro alle Universiadi, e dell’attaccante montenegrino Petar Mijuskovic, secondo miglior marcatore in Francia nella stagione 2020/2021.

“Abbiamo allestito una squadra competitiva – ha commentato il presidente del club Giorgio Giorgi – con l’obiettivo di tenere fede al nostro progetto, ovvero quello di migliorare anno dopo anno nel massimo campionato nazionale. Accanto a campioni del calibro dei nuovi acquisti, ma anche del gruppo storico confermato che vede due campioni come Alessandro Nora e Niccolò Figari, troveranno tanti minuti tutti e quattro i giovani, che nell’ultima stagione si sono fatti spazio nelle rispettive Nazionali giovanili”.

Con l’occasione è stato festeggiato il conseguimento del secondo posto nel trofeo per società “Trofeo del Giocatore”.

A guidare quei giovani l’anno scorso c’era anche Luca Bittarello, che da questa stagione, dopo esserne stato il capitano, è il tecnico dell’Iren Genova Quinto. “Non nascondo un po’ di emozione, ma sono carico e determinato – le sue parole – Lavoriamo insieme da settimane, ci siamo allenati tanto e siamo pronti a dire la nostra. Sarà una stagione lunga e difficile, ma sono certo che riusciremo a giocare le nostre carte e a farci valere. Ho a disposizione una buona squadra, costruita insieme al presidente e al direttore sportivo Lorenzo Marino: sento entusiasmo e voglia di fare bene e già questa è un’ottima base di partenza”.

Sono state premiate le formazioni giovanili che l’anno scorso hanno ottenuto risultati da record: primo posto regionale per l’Under 14, secondo nazionale per l’Under 16, quinto nazionale per gli Under 18 e terzo nazionale per gli Under 20. In una sorta di passaggio generazionale, sono stati premiati anche gli azzurrini Niccolò e Jacopo Gambacciani, Giobatta Valle e Rocco Valle, che hanno ricevuto il riconoscimento dalle mani di Molina, Figari, Nora e Massaro.