Pallanuoto, ecco l’Iren Quinto 2024/'25. Consegnata al sindaco Bucci la raccolta firme per la nuova piscina

Dove eravamo rimasti? Il filo del racconto risale non troppo indietro nel tempo. Proprio un anno fa, in questo periodo, si presentava l’Iren Genova Quinto per la stagione 2023/2024 e oggi è stata presentata la Prima Squadra per la stagione 2024/2025. Eppure, in questi dodici mesi, di acqua (clorata) sotto i ponti ne è passata davvero tanta. Nel settembre del 2023 si iniziava la raccolta firme per chiedere al Comune la realizzazione di una piscina, adeguata sia per l’agonismo sia per l’attività sociale, a Quinto, nell’area dell’ex tiro al piccione, e oggi quella raccolta firme è stata consegnata nelle mani del sindaco Marco Bucci. Sotto il profilo agonistico, invece, quella scorsa è stata una stagione da record: quinto posto a livello nazionale per la Prima Squadra, in Coppa Italia (kermesse organizzata dal club per il terzo anno consecutivo) e in Serie A1, con conseguente piazzamento nelle coppe europee, quinto posto in Italia anche per Juniores e Allievi, sesto per i Ragazzi, dodicesimo per gli Esordienti.

E quindi si riparte, con i “grandi” impegnati su tre fronti (Serie A1, Len Euro Cup, Coppa Italia) e i giovani chiamati a confermare questi ottimi risultati. Per farlo sul lungo periodo, tuttavia, risulta determinante un’impiantistica adeguata. Da qui la raccolta firme, lanciata proprio dallo Sporting Club Quinto, come si diceva, un anno fa: “Il nostro obiettivo è quello di continuare a far crescere i giovani del nostro vivaio e implementare quell’attività sociale, a beneficio non solo di Quinto, a di tutto il levante – commenta il presidente Giorgio Giorgi – Per farlo serve una piscina adeguata, che peraltro è un elemento di socialità e salute per la popolazione che non può essere trascurato. Sosteniamo gli sforzi del Comune e della Fin per realizzare questa struttura a Quinto in un’area, quella del tiro al volo, che è idonea e già urbanizzata: l’elevata adesione alla raccolta firma testimonia che è arrivato il momento di un’accelerazione”.

“La mia amministrazione ha ben chiaro il valore dello sport – è stato l’intervento del sindaco Marco Bucci – Parliamo di un elemento fondamentale per formare buoni cittadini, e continueremo quindi a sostenerlo in ogni modo possibile. Sappiamo bene che non bastano le parole e che l’impiantistica è un tassello fondamentale in questo senso. L’alta adesione alla raccolta firme è un segnale, non certo il primo, di come sia sentita l’esigenza di avere una piscina adeguata per il levante: posso dirvi che il Comune ci sta lavorando e che presto arriveranno risposte concrete in questo senso”.

Sul fronte sportivo, è stata confermata l’ossatura della squadra affidata ancora al tecnico Luca Bittarello: i nuovi innesti sono quello del centroboa Matteo Aicardi (dalla Pro Recco), del portiere Francesco Ghiara (dal Catania) e dell’attaccante Duilio Puccio (dal De Akker Bologna).