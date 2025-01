Packaging, un nuovo coperchio per le bevande riduce le emissioni di CO2

Seda International ha presentato il nuovo EcoFit Lid, un coperchio innovativo realizzato con fibre rinnovabili certificate, che promette di ridurre significativamente l’impatto ambientale dei contenitori per bevande calde e fredde.

Coperchio innovativo - Il coperchio EcoFit Lid si distingue per la sua composizione: è prodotto interamente con fibre rinnovabili certificate e presenta le più basse emissioni di CO2 e consumo d’acqua dell’intero ciclo di vita rispetto ai coperchi attualmente disponibili sul mercato. Una valutazione del ciclo di vita (LCA) condotta con dati europei conferma le sue prestazioni superiori rispetto a coperchi in fibre modellate, polistirene e polipropilene.

Sostenibilità ambientale - Il processo di produzione del coperchio riduce il consumo di acqua ed energia, insieme alle emissioni di carbonio, rispetto ai coperchi tradizionali in fibre modellate. Inoltre, EcoFit Lid è completamente riciclabile nella filiera della carta e ne esiste una versione compostabile, offrendo una soluzione concreta per diminuire il consumo di combustibili fossili nella produzione di coperchi in plastica.

Design funzionale - Progettato per l’utilizzo con le tazze in cartoncino Double Wall di Seda, il coperchio è resistente a perdite e fuoriuscite, garantendo una chiusura sicura grazie a uno scatto udibile. Disponibile in versioni Flat e Domed, il prodotto è personalizzabile con fori di diverse forme e meccanismi di apertura per soddisfare le esigenze dei consumatori. Le tecnologie di stampa avanzate di Seda consentono inoltre alle aziende di integrare il branding sui coperchi, migliorando l’esperienza del cliente.

Obiettivi aziendali - “I nostri nuovi EcoFit Lids e le tazze compostabili Double Wall sottolineano l’impegno del Gruppo Seda verso l’innovazione continua e la sostenibilità,” ha dichiarato Armando Mariano, direttore di Innovazione, R&S, Materiali e Sostenibilità presso Seda Group. “Riducendo significativamente il consumo di acqua e le emissioni di CO2, EcoFit Lid stabilisce un nuovo standard per il packaging sostenibile delle bevande.”

Scenario europeo - EcoFit Lid risponde anche alle normative ambientali in evoluzione in Europa, permettendo ai brand di ridurre l’impronta ecologica della filiera del packaging. L’utilizzo di coperchi più sostenibili è sempre più richiesto in un contesto globale dove l’attenzione alla sostenibilità diventa cruciale per le imprese.

Alternative simili - Iniziative parallele sottolineano l’importanza di ridurre l’impatto ambientale del packaging. Berry Global ha sviluppato un coperchio riciclabile in polipropilene per le sue Reusable Cup, mentre Huhtamaki e Starbucks hanno sperimentato coperchi in fibre modellate e tazze a doppia parete con rivestimenti bioplastici negli Stati Uniti. Anche Blue Ocean Closures ha introdotto un tappo in fibre per integratori nutrizionali, unendo sostenibilità e design innovativo.

Implicazioni future - La crescente adozione di soluzioni come EcoFit Lid riflette l’impegno del settore verso un futuro più sostenibile. Oltre a ridurre l’impatto ambientale, queste innovazioni rispondono alle esigenze dei consumatori e alle pressioni normative, dimostrando che la sostenibilità può andare di pari passo con la funzionalità e l’efficienza.

