Ospedale Felettino, Toti: "C'è un'offerta, ora i tecnici valuteranno tutti i requisiti"

"C'è un'offerta, ora i tecnici valuteranno tutti i requisiti. Le gare sono sempre molto complesse, il mercato è difficile, molto legato agli aumenti dei prezzi. Il fatto che ci sia un'offerta di un'azienda che ha costruito molti ospedali in giro per l'Italia è un buon inizio". Così il presidente della Liguria Giovanni Toti commenta l'esito del bando per la realizzazione del Felettino che ha visto partecipare una sola azienda. Ma Toti non fa promesse sulla riapertura dei cantieri. "Mettere le mani avanti o fare previsioni nella selva dei ricorsi al Tar e dei cavilli è molto complesso, specie in una città che oggi vede un giudizio di ineleggibilità per il sindaco Bucci e venerdì un giudizio davanti al Tar per la diga. Continuo a essere ottimista e credo che, nel giro di qualche mese, potremo dare fiato a quel cantiere che è fermo da troppo tempo".

"E’ una buona notizia che una società con un profilo come quella della Guerrato Spa abbia presentato l’offerta per la realizzazione del nuovo ospedale del Felettino alla Spezia. Purtroppo il periodo storico con il perdurare del conflitto bellico, il rincaro delle materie prime e le incertezze future, ha impedito a tante ditte, che pure avrebbero voluto partecipare manifestando con noi la loro iniziale volontà, di presentare la loro offerta. Auspico ora che i passaggi delle prossime settimane, con la riunione della commissione per valutare sia la parte tecnica che la parte economica del progetto, vadano a buon fine e si possa procedere all’assegnazione dei lavori al più presto possibile”. Così l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola in merito all’apertura delle buste per la verifica delle offerte per quanto riguarda l’appalto del nuovo ospedale Felettino.