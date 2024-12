Orlando, teatro gremito per il rilancio: “Fondamentale sintonia con le domande sociali”

Andrea Orlando, sfidante di Marco Bucci alle ultime elezioni e attuale consigliere regionale del Pd, ha radunato una sala gremita di sostenitori e rappresentanti della società civile al Teatro Stradanuova, nel cuore di Genova. L’incontro, intitolato “Ripartiamo insieme: per la Liguria, a testa alta”, ha tracciato le linee strategiche per le prossime elezioni comunali del 2025, con l’obiettivo di unire forze civiche e partiti. “Mantenere un rapporto con la società è fondamentale per costruire un percorso credibile e condiviso”, ha sottolineato Orlando.

I lavoro - Marco Ansaldo, noto giornalista e moderatore dell’evento, ha aperto i lavori davanti a un pubblico variegato, e ha chiamato 12 esponenti della società civile sul palco e i rappresentanti del centrosinistra locale. L’evento si è tenuto nello stesso teatro che aveva ospitato il comizio conclusivo di Stefano Bonaccini per le primarie del Pd. La folla, con persone costrette a rimanere fuori, ha dato un chiaro segnale di interesse verso il percorso proposto.

Regionalismo e comunali - Andrea Orlando ha parlato della necessità di raccogliere le energie positive emerse dalla recente campagna per le regionali, persa di un soffio, per traslarle verso le comunali. “Dobbiamo evitare di costruire il percorso esclusivamente nella dimensione istituzionale, che spesso favorisce divisioni. Se restiamo in sintonia con le domande sociali, troveremo una strada più semplice per l’unità”. Un appello chiaro non solo alla coesione interna ma anche all’ascolto delle istanze della cittadinanza.

Primarie e candidato sindaco - La questione delle primarie, per la scelta del candidato sindaco, è stata centrale. Orlando ha precisato: “Sono le forze politiche che devono decidere le modalità per arrivare a una decisione. Io mi limito a raccogliere le spinte che arrivano dalla dimensione civica, chiedendo però che non si contrappongano ai partiti. Altrimenti rischiamo divisioni che non ci portano lontano”. Un messaggio che evidenzia l’intento di creare un equilibrio tra società civile e politica istituzionale.

Presenze significative - All’evento erano presenti molti volti noti del centrosinistra ligure, tra cui i consiglieri regionali della coalizione, l’ex ministro Roberta Pinotti, l’ex presidente della Regione Claudio Burlando e il deputato Pd Alberto Pandolfo, subentrato a Orlando in Parlamento. Ha preso la parola anche Davide Natale, segretario regionale del Pd, che in un’intervista a Telenord ha definito Orlando “il nostro centravanti, l’uomo che ci aiuterà a finalizzare il risultato”.

Un nuovo approccio - La strategia proposta punta a superare le dinamiche comunicative che, secondo Orlando, spesso pesano eccessivamente nella dimensione istituzionale: “Non possiamo basare tutto su un mezzo comunicato o una singola dichiarazione. Serve un progetto programmatico condiviso che tenga conto delle reali esigenze sociali”. Il focus, quindi, è sulla costruzione di una piattaforma politica concreta, capace di aggregare consenso non solo nei palazzi, ma anche nelle piazze.

Coalizione e assenze - Orlando ha chiamato a raccolta i partiti e le liste civiche che lo avevano appoggiato alle regionali, con un’unica assenza significativa: il partito Azione, che non ha partecipato. La coalizione sembra però compatta nel voler definire un percorso unitario. Il tema dell’unità è stato ribadito più volte, con l’obiettivo di evitare le divisioni interne che spesso penalizzano la sinistra.

Sfida delle comunali - Il rilancio del centrosinistra genovese passa anche dalla capacità di trasferire il risultato positivo ottenuto in città durante le regionali alle prossime comunali, previste per giugno 2025. Orlando ha dichiarato: “Questa è una nuova sfida e dobbiamo affrontarla con la stessa energia che ci ha portato vicini alla vittoria in Regione”.