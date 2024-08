Omoda&Jaecoo e Arcese: collaborazione per servizio post-vendita d’eccellenza nel Centro Logistico di Basiano

Omoda&Jaecoo annuncia l’inizio di una collaborazione strategica con il Gruppo Arcese, operatore logistico globale, presso il Centro Logistico di Basiano, situato nei pressi di Milano.

Questo centro, di proprietà di Arcese e operativo dal 2018, si estende su una superficie di oltre 50.000 mq e offre una vasta gamma di servizi, tra cui trasporto marittimo e aereo, logistica di magazzino e distribuzione LTL.

Grazie a questa partnership, Omoda&Jaecoo potrà beneficiare dell’efficienza e della capacità logistica di Arcese, in linea con la propria strategia “In Europe for Europe” volta a fornire un servizio post-vendita veloce ed efficace ai propri clienti. La collaborazione prevede l’utilizzo di oltre 2.000 mq del compound dedicati esclusivamente a Omoda&Jaecoo per lo stoccaggio di oltre 20.000 referenze. Le consegne potranno così essere garantite entro 24 ore in tutta Italia (48 ore per le isole), assicurando un’assistenza premium per tutti i clienti italiani.

Maurizio Ferro, Global VP Contract Logistics del Gruppo Arcese, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di iniziare questa collaborazione con Omoda&Jaecoo. La nostra struttura di Basiano è stata progettata per offrire soluzioni logistiche all’avanguardia e siamo lieti che supporteranno Omoda&Jaecoo nello sviluppo di un servizio post-vendita eccellente e tempestivo ai propri clienti in Italia.”

Tutti i ricambi sono stati spediti dalla Cina assieme alle prime vetture, in arrivo in questi giorni in Italia, per consentire una risposta immediata alle eventuali richieste della clientela e garantire un servizio premium all’altezza del blasone del marchio Omoda&Jaecoo. I primi esemplari di Omoda 5, il primo SUV crossover intelligente del marchio Omoda&Jaecoo, stanno arrivando presso i 40 showroom italiani e potranno essere testati e ordinati dalla clientela con prezzi a partire da 27.900 euro già dai prossimi giorni. Per i contratti sottoscritti entro il 31/08/2024 sarà possibile acquistare la versione Premium full optional al prezzo della Comfort, con un vantaggio cliente di 2.000 euro.

Inizialmente disponibile con la motorizzazione endotermica 4 cilindri 1.6 TGDI turbo benzina da 145 CV e 278 Nm abbinata a un cambio a doppia frizione a 7 marce, Omoda 5 sarà disponibile anche in versione 100% elettrica E5 entro la fine dell’anno. La stessa motorizzazione equipaggerà Jaecoo J7, atteso dopo l’estate, che arriverà entro l’anno anche con una innovativa unità ibrida plug-in entro l’anno.