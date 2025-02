Omicidio di Nada Cella, al via il processo dopo 29 anni

Parte questa mattina, nell’aula magna del Tribunale di Genova, il processo per l’omicidio di Nada Cella, la giovane segretaria trovata senza vita nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari il 6 maggio 1996. Accusata del delitto è Annalucia Cecere, ex insegnante oggi cinquantasettenne, che secondo l’accusa avrebbe ucciso Cella per gelosia e per sostituirla sia nel ruolo professionale che nelle attenzioni di Soracco. Marco Soracco e sua madre, Marisa Bacchioni, sono imputati di favoreggiamento e false dichiarazioni.

Iter giudiziario – Il caso, rimasto irrisolto per decenni, è stato riaperto nel 2021 grazie al lavoro della criminologa Antonella Pesce Delfino e dell’avvocato Sabrina Franzone. Il pubblico ministero Gabriella Dotto ha chiesto il rinvio a giudizio per Cecere, Soracco e Bacchioni. Inizialmente la giudice Angela Nutini aveva prosciolto tutti gli imputati, ritenendo insufficienti gli elementi a loro carico. Tuttavia la Corte d’Appello ha successivamente disposto il rinvio a giudizio senza fornire una motivazione dettagliata, sollevando questioni di legittimità costituzionale.

Questione costituzionale – L’avvocato Andrea Vernazza, difensore di Soracco e Bacchioni, ha presentato un’istanza di legittimità costituzionale, sostenendo che il rinvio a giudizio avrebbe dovuto essere motivato, poiché annullava una precedente sentenza di proscioglimento. Sarà il giudice Massimo Cusatti a decidere se accogliere l’istanza e rinviare la questione alla Corte Costituzionale, il che potrebbe comportare un rinvio del processo di alcuni mesi, oppure respingerla e procedere con il dibattimento.

Prove e testimonianze – Tra gli elementi a carico di Cecere vi sarebbero alcuni bottoni sequestrati nella sua abitazione all’epoca dei fatti e testimonianze di persone che l’avrebbero vista uscire dal palazzo la mattina del delitto. La difesa ha citato 47 testimoni per smontare il movente attribuito all’imputata. Il processo si preannuncia complesso, con numerose testimonianze e perizie che mirano a far luce su un caso rimasto irrisolto per quasi tre decenni.

Attesa mediatica – L’attenzione sul processo è elevata, con numerose troupe televisive e giornalisti accreditati per seguire le udienze. La vicenda ha suscitato grande interesse nell’opinione pubblica, sia per la lunga durata delle indagini sia per le questioni giuridiche sollevate nel corso del procedimento.

