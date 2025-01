Nuovo CCNL Trasporto Merci e Logistica: FIAP sollecita la committenza a riconoscere i costi per evitare pratiche irregolari

Con l’eliminazione delle riserve sindacali, il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore del trasporto merci e logistica è ufficialmente operativo, apportando rilevanti modifiche normative ed economiche. Tra le principali novità, una revisione di oltre il 35% degli articoli contrattuali, con interventi su temi chiave come la riclassificazione del personale, la qualificazione della filiera, la gestione dei danni, la riduzione dell’orario di lavoro in specifici ambiti e l’aumento del welfare aziendale. Sul piano economico, il rinnovo prevede un incremento salariale fino a 290 euro entro il 31 dicembre 2027, con un primo aumento di 140 euro a partire dal 1° gennaio 2025, come riporta Ferpress.

Appello di FIAP – Alessandro Peron, Segretario Generale della Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali (FIAP), sottolinea l’importanza di un adeguamento dei prezzi dei servizi di trasporto da parte della committenza: “Ora speriamo che anche i clienti delle imprese di trasporto e logistica dimostrino la stessa lungimiranza dei nostri imprenditori, accettando immediatamente gli adeguamenti dei prezzi dei servizi di trasporto derivanti dall’applicazione del rinnovo del CCNL”.

Rischi di pratiche irregolari – Peron avverte che la mancata accettazione degli aumenti potrebbe portare le imprese di trasporto a ricorrere a pratiche non regolari per rimanere competitive: “La mancata accettazione di tali aumenti rappresenterebbe non solo una mancanza di sensibilità verso i lavoratori, che svolgono un ruolo fondamentale nel portare le loro merci nel mondo, ma anche un rischio concreto di alimentare eventuali elusioni o abusi da parte delle imprese di trasporto che, non potendo trasferire i maggiori costi, potrebbero ricorrere a pratiche non regolari per rimanere sul mercato”.

Invito alla responsabilità – FIAP esorta tutte le parti coinvolte a contribuire responsabilmente alla sostenibilità economica e sociale del settore, riconoscendo il valore del lavoro svolto dai professionisti del trasporto e della logistica.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.