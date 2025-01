Nuovo anno, nuove abitudini: ecco i 10 consigli dell'Istituto di Sanità per vivere meglio

Con il nuovo anno, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) invita gli italiani a prendersi cura della propria salute con dieci regole pratiche. Oltre a promuovere stili di vita sani, il decalogo si concentra su temi attuali come l'uso responsabile della tecnologia e l'impatto ambientale. Un richiamo alle scelte consapevoli per il benessere individuale e collettivo.

Dipendenza digitale – La dipendenza da dispositivi digitali è sempre più diffusa, colpendo soprattutto i giovani. Per contrastarla, l'ISS consiglia di creare spazi domestici privi di smartphone, come la camera da letto o il tavolo da pranzo. “Disconnettersi è fondamentale per riconnettersi con se stessi e con gli altri”, spiega uno psicologo.

Consumo di alcol – Limitare o eliminare gli alcolici è il secondo punto del decalogo. L'alcol è responsabile di oltre 200 patologie e contribuisce all'aumento di peso. Rinunciare a un bicchiere a pasto può ridurre l'introito calorico annuale e favorire una perdita di peso significativa.

Lotta al fumo – Smettere di fumare è una scelta cruciale per la salute. Per chi necessita di supporto, è attivo il Telefono Verde contro il Fumo (800 554088). Fumare danneggia non solo il corpo, ma anche la qualità delle relazioni sociali.

Frutta e verdura – Cinque porzioni al giorno di frutta e verdura sono essenziali per una dieta equilibrata. Ricche di nutrienti e antiossidanti, migliorano la salute cardiovascolare e cognitiva. Una nutrizionista sottolinea: “Integrare questi alimenti è un gesto semplice per prendersi cura di sé”.

Pressione arteriosa – Monitorare la pressione arteriosa è vitale per prevenire malattie cardiovascolari. L'ISS raccomanda una dieta povera di sale e un'attività fisica regolare per mantenere i valori ottimali.

Sostenibilità ambientale – Ridurre, riusare e riciclare: il decalogo invita a limitare lo spreco alimentare e ad acquistare con giudizio. “La nostra salute è strettamente legata a quella del pianeta”.

Supporto psicologico – Chiedere aiuto in caso di disagio psicologico non è un segno di debolezza, ma un passo verso il benessere. In un mondo che privilegia la produttività, è fondamentale prendersi cura della propria salute mentale.

Igiene delle mani – Lavarsi le mani frequentemente resta una misura efficace per prevenire le malattie infettive. Un'abitudine divenuta cruciale durante la pandemia e tuttora indispensabile.

Fonti affidabili – Informarsi tramite fonti sanitarie autorevoli è essenziale per evitare la disinformazione. L'ISS invita a consultare siti ufficiali e professionisti della salute.

Ottimismo – Coltivare una visione positiva della vita è l'ultimo consiglio dell'ISS. Scelte consapevoli e sane contribuiscono al benessere personale e collettivo.

