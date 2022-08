Nuoto sincronizzato, la savonese Linda Cerruti è argento agli Europei

di Redazione

Un secondo posto di valore assoluto nella gara del solo tecnico femminile, dietro alla sola ucraina Marta Fiedina

L'Italia porta a casa la quinta gioia della competizione continentale grazie alla savonese Linda Cerruti che ha vinto la medaglia d'argento agli europei di nuoto sincronizzato in corso a Roma. L'italiana ha chiuso l'esibizione sfondando i 90 punti: 90.8839.Sul gradino più alto l'ucraina Marta Fiedina addirittura con 92.6394. Bissa così l'oro di ieri team tech. L'atleta arriva da Kharkiv, una delle città più martoriate dall'invasione russa.

È un esercizio praticamente perfetto, quello di Linda, che riporta in acqua la stessa routine dei Mondiali, quella ‘Gift of the Gods’ dei Two Steps from Hell & Nick Phoenix con la coreografia di Vlada Chigireva.