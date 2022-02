Notte di incendi in Liguria, in fiamme i boschi di Monte Moro: canadair in azione

di Marco Innocenti

L'allarme è scattato nel cuore della notte. Roghi più contenuti anche sulle alture di Chiavari e alla Cinque Terre, fra Bonassola e Monterosso

Notte di superlavoro per i vigili del fuoco di mezza Liguria. Molti roghi si sono infatti sviluppati in diverse zone della nostra regione, alimentati dal forte vento che ha spirato per tutta la notte. La situazione più difficile sul Monte Moro, fra Nervi e Quinto dove le fiamme hanno divorato una vasta area boschiva, tenendo impegnati i pompieri, con 34 squadre coadiuvate dai volontari.

Le fiamme non sono ancora del tutto sotto controllo e in mattinata è previsto anche l'intervento di un canadair che proverà a sbarrare il cammino dell'incendio che si starebbe spostando verso levante. A creare problemi, anche il fumo che ha investito la A12, fra Sant'Ilario e il casello di Nervi, senza però causare interferenze alla circolazione.

Un altro incendio si è sviluppato anche sulle alture di Chiavari, nella zona di Costa Romangi, ma qui le fiamme sono state domate molto rapidamente.

Incendi nella notte anche nelle Cinque Terre, fra Bonassola e Monterosso. Anche in questo caso, l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere le fiamme che, sotto la spinta del vento, avevano iniziato a minacciare un villaggio turistico che è stato evacuato per precauzione. I presenti, poi, sono potuti rientrare alle prime luci della mattinata.

[foto di Verena Vhro]

