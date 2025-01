Nessuna notizia di Antoine Tondo, ora prende corpo l'ipotesi della fuga. Interrotte le ricerche

La scomparsa di Antoine Guillaume Tondo, artista francese di 31 anni, sta assumendo contorni sempre più intricati. Dichiarato scomparso alla fine di novembre, Antoine è stato visto per l’ultima volta alla stazione di Borgo Valsugana, in provincia di Trento. Le autorità della Spezia, che seguono il caso per via di una vicenda legale che coinvolge l'uomo, riferiscono che Antoine è stato poi geo-localizzato attraverso il suo telefono cellulare il 30 novembre scorso a Mentone, in Francia, da allora non ci sono più notizie. Il caso si inserisce in un quadro familiare complicato e in un processo penale che coinvolge anche il padre del ragazzo. Il quale, peraltro, ha deciso di ritirare la denuncia della scomparsa interrompendo, di fatto, le ricerche.

Ricerche – L'iniziale appello del padre di Antoine, Vincent Tondo, lanciato anche tramite il programma Chi l’ha visto, ha generato diverse segnalazioni, con avvistamenti ipotetici a Napoli, La Spezia e Genova. Tuttavia, si rafforza l’ipotesi che il giovane possa essersi allontanato volontariamente, come già accaduto in passato.

Perché potrebbe averlo fatto - Antoine e suo padre sono coinvolti in un procedimento penale avviato nel dicembre del 2023: due donne, madre (D.G.) e figlia (M.), li accusano di stalking: nell'ambito di questa vicenda ad Antoine e Vincent è stato imposto un divieto di avvicinamento alle due donne.

I legami familiari – D.G aveva avuto una relazione con il padre di Antoine, Vincent Tondo. Le dinamiche si sono complicate con il coinvolgimento della figlia, che ha avuto a sua volta una breve relazione con Antoine. La fine di questo rapporto intrecciato ha alimentato tensioni e portato a scontri.

Le dichiarazioni degli avvocati – Gli avvocati delle due parti offrono comunque prospettive diverse sul caso: l'avvocato difensore dei Tondo, Davide Ambrosini, sottolinea che Antoine è un ragazzo sensibile, con una percezione della realtà complessa e influenzata dalla sua condizione psichica. L'avvocato dell'accusa, Gemma Montaruli, descrive un quadro più netto: Antoine e Vincent sarebbero due persone con una personalità molto disturbata e con la propensione a dire e fare cose stravaganti: Vincent avrebbe addirittura annunciato la morte di Antoine, salvo poi smentirsi, raccontando di avere ricevuto diversi messaggi che comproverebbero la buona salute del figlio. Non solo, questa corrispondenza tra i due uomini pone dubbi su tutta la vicenda: Vincent è veramente preoccupato per la scomparsa del figlio, al punto da essersi rivolto a Chi l'ha Visto e alle forze dell'ordine, oppure sa esattamente dove si trova Antoine?

Conclusioni legali – Le autorità continuano a monitorare il caso, anche in vista della prossima udienza del processo per stalking, prevista per il prossimo 15 gennaio: Antoine si presenterà? La morsa si stringe e quella che sembrava una scomparsa inspiegabile assume ora i contorni di una fuga. ciò che conta davvero è che Antoine stia bene e che possa presto tornare da suo padre. Se avrà poi bisogno di aiuto, lo troverà.

