Nazionale, Mancini: "Dalle delusioni nascono le vittorie più belle"

Lo ha detto il ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini oggi alla Borsa internazionale del Turismo a FieraMilanoCity per presentare il nuovo spot di promozione della Regione Marche, di cui è testimonial. "La vita è così, alle volte ti dà delle grandi gioie incredibili, alle volte delle delusioni, ma credo che la cosa più importante è avere la forza di ripartire - ha aggiunto- e poi da queste ripartenze nascono delle grandi emozioni, delle grandi vittorie ancora più grandi di quelle che ci sono state".