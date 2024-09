Nautica: Sanlorenzo punta su ecocarburante per ridurre le emissioni

Sanlorenzo procede sulla strada della sostenibilità nel settore degli yacht puntando sulle celle a combustibile e il metanolo verde e segna come "tappa fondamentale" l'acquisizione di Nautors Swan per costituire un polo della nautica che riunisca "il meglio dello yachting a motore e a vela".

Massimo Perotti presidente e ceo di Sanlorenzo al Cannes yachting festival ha presentato i risultati finanziari del primo semestre dell'anno e ha fatto il punto sul percorso per raggiungere l'obiettivo della carbon neutrality entro il 2030. "Abbiamo completato con successo due progetti d'avanguardia, consegnando in estate il 50Steel equipaggiato con sistema reformer-fuel cell a metanolo verde per l'hotellerie di bordo, ed i due tender Bgh con propulsione ad idrogeno, costruiti per due team partecipanti alla Coppa America - ha dichiarato -. Infine, l'acquisizione di Nautor Swan, completata ad inizio agosto, testimonia la nostra abilità nel riconoscere le opportunità di investimento ad alto potenziale di creazione di valore e di integrarle in una logica industriale di lungo termine".

I due nuovi traguardi legati all'innovazione tecnologica e sostenibile raggiunti nel 2024 sono appunto il varo del superyacht 50Steel con la prima installazione del sistema fuel cell alimentato da idrogeno riformato direttamente a bordo dal metanolo verde, per generare la corrente elettrica che va ad alimentare i servizi di hotellerie e la consegna del tender Bluegame Bgh, con propulsione esclusivamente a idrogeno, e a zero emissioni.

I prossimi passi prevedono un ulteriore sviluppo nell'utilizzo delle fuel cell e nei sistemi di propulsione ibrida, come nel caso del superyacht che il cantiere punta a realizzare entro il 2027 con un sistema bi-fuel alimentato a metano verde per l'80% che permetterà di ridurre le emissioni della stessa percentuale "superando il target della riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030, stabilito dal programma Fit for 55 dell'Unione Europea", sottolinea una nota.