Nautica, Cavo (NM): "Rottamazione motori endotermici, varato il decreto"

"Promessa mantenuta. Come avevo avuto modo di preannunciare durante il Salone Nautico, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato il decreto che istituisce il fondo per l'erogazione dei contributi per la sostituzione e la rottamazione dei motori endotermici delle imbarcazioni. Un fondo importante nato da un emendamento alla legge sul made in Italy che avevo seguito personalmente grazie al dialogo con Confindustria Nautica a e alla disponibilità del ministro Urso". Così Ilaria Cavo, deputato di Noi Moderati e vice presidente della commissione Attività Produttive della Camera, sottolinea la notizia dell'approvazione del decreto sulla rottamazione.

"Diventa così operativa una misura di sostenibilità e sostegno a un settore, quello della nautica, importante per l'economia nazionale e per quella ligure, all'interno del più ampio settore della Blue Economy già cresciuto e prioritario per lo sviluppo della Liguria - conclude -. Un altro esempio di come proposte chiare possano dare soluzioni emblematiche e concrete".