Nautica: 91 milioni dal Ministero infrastrutture per progetti di sviluppo di Sanlorenzo a La Spezia e Ameglia

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha approvato la stipula di un accordo di sviluppo relativo alla realizzazione di un programma industriale nel settore della nautica italiana, che prevede un investimento complessivo di oltre 91 milioni di euro, che ha come obiettivi: l'aumento della capacità produttiva, la progettazione e produzione di imbarcazioni finalizzate a un minor impatto ambientale - con benefici sulla riduzione del consumo energetico, l'abbassamento delle emissioni dei gas di scarico, la gestione dei rifiuti e la salvaguardia dell'habitat marino e la biodiversità - e l'incremento occupazionale.

L'accordo è stato presentato da Sanlorenzo S.p.A e dalla sua controllata Bluegame S.r.l. in qualità di soggetto aderente. Il programma, costituito da due progetti di investimento produttivo e due progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (PRISS), sarà attuato nelle regioni Liguria e Toscana, presso i quattro principali stabilimenti della società a La Spezia (SP), Ameglia (SP), Viareggio (LU) e Massa (MS). Il programma, considerato di rilevanza strategica per il Ministero in relazione al contesto territoriale e il sistema produttivo interessato, prevede importanti ricadute occupazionali, con l'assunzione di oltre 200 lavoratori diretti entro il 2026 e un risvolto occupazionale più che proporzionale su tutta la filiera.

L'accordo prevede un investimento complessivo di 91.5 milioni di euro per il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy metterà a disposizione oltre 11.3 milioni di euro di agevolazioni. La Regione Toscana ha formalizzato la propria disponibilità al cofinanziamento dei progetti afferenti al territorio per un ammontare complessivo di 500.000 euro. L'accordo sarà gestito da Invitalia che, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, svolgerà l'istruttoria per l'ammissione alle agevolazioni.