Nasce Imprendigreen, l'iniziativa "sostenibile" di Confcommercio

di Redazione

L'iniziativa è stata lanciata a livello nazionale ed è stata accolta con entusiasmo dal presidente di Confcommercio Genova Paolo Odone

Nasce Imprendigreen, l'iniziativa lanciata a livello nazionale da Confcommercio, con l'obiettivo di diffondere e replicare comportamenti sostenibili sotto il profilo ambientale, radicando sul territorio una coscienza e una conoscenza “ambientale”, che possano rappresentare un volano per le imprese, nella difficile ripresa che dovranno affrontare, quando l’emergenza da covid-19 sarà terminata.

"Imprendigreen è un'iniziativa nazionale che convintamente proponiamo come Confcommercio Genova e si inserisce nel più ampio Progetto Confcommercio per la sostenibilità, è un sistema che permette la qualificazione delle imprese che si distingueranno per iniziative sui temi della sostenibilità", spiega il presidente di Confcommercio Genova Paolo Odone.

Il progetto ha anche l’ambizione di rafforzare la nostra Confcommercio Genova nel suo ruolo di interlocutore autorevole e privilegiato nei confronti delle istituzioni sui temi della transizione ecologica, indirizzando il nostro tessuto imprenditoriale verso modelli di produzione, distribuzione e consumo sostenibili.

Alle imprese che avranno posto in atto azioni virtuose rispetto a una check-list di pratiche volontarie e di comportamenti ambientalmente sostenibili, predisposta dalla Scuola universitaria superiore Sant’Anna di Pisa, tenendo conto dei più autorevoli standard nazionali ed internazionali di riferimento (in termini di riduzione del climate change e in termini di contributo al raggiungimento dei diversi obiettivi declinati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite), sarà attribuito un bollino come “Impresa Imprendigreen” e potranno usufruire di scontistiche e formazione sul tema.

"La necessità di salvaguardare l’ambiente è sotto gli occhi di tutti, è un tema particolarmente sentito da Confcommercio Genova e sicuramente le nostre imprese, che sono il cuore pulsante dell’economia e dell’occupazione, come sempre saranno in prima linea per una Genova sempre più sostenibile", il commento finale del presidente Odone.