Nasce Freight Insights, l’osservatorio per una logistica resiliente e sostenibile

A Roma, il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST) e la Fondazione CSELI hanno lanciato l’Osservatorio Freight Insights, con l’obiettivo di fornire dati aggiornati sulla logistica e supportare il settore nell’affrontare le sfide di resilienza e sostenibilità. Lo studio inaugurale evidenzia come incertezze globali e cambiamenti strutturali stiano modificando profondamente le supply chain, come riporta Ferpress.

Carenza di dati – La logistica è sempre più rilevante per l’economia italiana, ma manca di dati aggiornati per guidare le decisioni strategiche. L’Osservatorio Freight Insights punta a colmare questo vuoto, fornendo un quadro aggiornato su costi, trend e innovazioni.

Sfide globali – Secondo il primo studio, la logistica è influenzata da fattori come crisi geopolitiche, cambiamento climatico e rapida innovazione tecnologica. Questi elementi hanno causato un aumento dei costi operativi, con un +31% per l’energia e una crescita del 163% del costo del denaro nel 2023.

Consolidamento – La complessità crescente ha portato al consolidamento della filiera: dal 2009 sono scomparse 35.000 aziende, soprattutto nel trasporto su strada e nella gestione di magazzini. Le fusioni e acquisizioni, oltre 214 dal 2015, testimoniano la necessità di una rete logistica più solida.

Tecnologia e resilienza – Le startup logistiche internazionali hanno investito oltre 10 miliardi di dollari in innovazioni, dal tracciamento avanzato alla gestione del rischio. Queste tecnologie aumentano la resilienza della filiera, come sottolineato dal presidente di MOST, Ferruccio Resta.

Sostenibilità – Il settore si sta orientando verso la sostenibilità ambientale, con azioni su trasporto, magazzini, packaging e progettazione delle reti logistiche. In particolare, le aziende stanno aggiornando le flotte e sviluppando immobili green in linea con i criteri ESG.

Dichiarazioni – Ferruccio Resta di MOST ha commentato: “Freight Insights è uno strumento indispensabile per orientare strategie e investimenti in un settore sempre più complesso. Le nuove tecnologie come Digital Twin e Intelligenza Artificiale sono essenziali per una logistica integrata e flessibile.”