Naples Shipping Week: Rapporto SRM, i grandi scenari dei container. Uno sguardo alla sfera di cristallo

Una nave di 24.000 TEU ha bisogno di sei gru per la movimentazione dei container per un costo tra i 100 e 130 milioni di euro, ma i container una volta scaricati hanno bisogno di essere movimentati via terra, e anche qui i numeri sono impressionanti: servono 50 treni lunghi 700 metri o 3600 camion, che a loro volta hanno bisogno di strade ed autostrade in grado di smaltire un traffico di tali dimensioni.

Il gigantismo navale fa l’interesse delle grandi compagnie di navigazione, ma in realtà non rappresentano un miglioramento complessivo dell’efficienza della catena logistica. Mario Draghi, nel Report per la competitività dell’Europa, ha intravisto la necessità di investimenti per 800 milioni di euro l’anno per migliorare la capacità della rete TEN-T per sviluppare il trasporto intermodale e la crescita di efficienza della logistica.

Il Rapporto SRM ha esaminato anche i fattori di competitività per il futuro, e – oltre al miglioramento dell’efficienza- oggi il fattore decisivo diventa la sostenibilità, e quindi gli investimenti in carburanti alternativi. A livello europeo, per incentivare la transizione energetica è stata adottata una legislazione sulle emissioni denominata ETS, che però è aspramente criticata dal mondo marittimo non solo perché rappresenta una tassazione (e quindi un costo) che rischia di penalizzare il naviglio europeo rispetto agli paesi del contesto globale che non adottano tali limiti, ma soprattutto perché le somme incassate con questa tassa non vengono poi destinate al settore navale e al miglioramento dei suoi livelli di efficienza energetica.

Nella sessione dedicata ad approfondire i temi del Rapporto SRM sono intervenuti i maggiori protagonisti del settore logistico marittimo: Claudio Abbate, vice presidente gruppo MSC; Luigi Di Benedetto, office manager Hapag Lloyd; Sabrina Falceri, Med Business Head Evergreen group; Antonio Barbara, Managing director di HHLA Italy (porto di Trieste); Marco Conforti, presidente PSA Italy; Nicola Paradiso, Director strategy Contship Italia Group.