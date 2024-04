Musica, torna il "Live in Genova Festival": al Porto Antico Annalisa, Mahmood, Biagio Antonacci, Ermal Meta, Ex-Otago e Subsonica

Da venerdì 28 giugno a venerdì 19 luglio 2024 tornano al Porto Antico di Genova i concerti del Live in Genova Festival, la rassegna organizzata da Duemilagrandieventi che ogni anno porta il meglio del panorama musicale nazionale nel capoluogo ligure.





I protagonisti della nuova edizione del Festival sono Biagio Antonacci (venerdì 28 e sabato 29 giugno), Ex-Otago (venerdì 12 luglio), Mahmood (sabato 13 luglio), Annalisa (mercoledì 17 luglio), Subsonica (giovedì 18 luglio) ed Ermal Meta (venerdì 19 luglio).





Da due decenni colonna sonora dell’estate genovese – proprio nel 2024 il Festival festeggia i vent’anni dalla fondazione – il Live in Genova torna anche quest’anno con lo stesso obiettivo di sempre: portare in città gli artisti più interessanti del panorama musicale nazionale. Nato nel 2004, il Festival negli anni precedenti ha portato a Genova alcuni tra i più grandi artisti internazionali, tra cui Elton John, Peter Gabriel, Vasco Rossi, The Corrs, Pat Metheny e David Byrne, Deep Purple, Ben Harper e tanti altri. Storica location della rassegna l’Arena del Mare, uno spettacolare palcoscenico all’interno del Porto Antico di Genova capace di ospitare più di 5mila persone.













A organizzare il Festival è Duemilagrandieventi, principale azienda di produzione e organizzazione di eventi della Liguria e una delle più importanti del nord Italia. «Dal 2004 il Festival ha come obiettivo quello di portare a Genova il meglio della musica italiana e internazionale – spiegano Nicolò Sasso e Paola Donati, project manager di Duemilagrandieventi – Il programma di quest’anno unisce nomi di grande spicco del panorama nazionale come Biagio Antonacci, Subsonica ed Ermal Meta ai talenti più amati del momento anche dalle nuove generazioni, che con le loro canzoni dominano le classifiche italiane e non solo, come Mahmood e Annalisa. Una grande attesa anche per il ritorno sul palco degli Ex-Otago, che hanno creato un concerto ad hoc per Genova, la loro città natale. Non mancheranno altre sorprese e tanti altri giovani artisti ad aprire ogni sera i concerti. Il Live in Genova si conferma anche quest’anno uno dei Festival di riferimento per la musica dal vivo in Liguria e in Italia».













Il programma del Live in Genova Festival 2024 si apre venerdì 28 e sabato 29 giugno con la doppia data di Biagio Antonacci, che torna nel capoluogo ligure dopo sette anni dall’ultimo concerto con il nuovo tour “Live 2024 – Funziona solo se stiamo insieme”. L’artista a gennaio ha pubblicato il nuovo album “L’inizio”, il sedicesimo disco di studio uscito su etichetta Iris e distribuito da Epic Records/Sony Music Italy. L’album ha debuttato sul podio della classifica dei dischi più venduti e ascoltati nel nostro paese (al secondo posto nella classifica Vinili, CD e Musicassette). “L’inizio” raccoglie in tutto 15 brani scritti negli ultimi quattro anni e lasciati sedimentare prima di diventare da pensieri a vere e proprie canzoni.













Il cartellone del Live in Genova prosegue venerdì 12 luglio 2024 con il concerto degli Ex-Otago “Tu non tradirti mai”, un live pensato appositamente per la data genovese in cui la band di “Marassi” riabbraccerà di nuovo il suo pubblico. Il concerto fa parte del tour “Auguri - Tour Estate 2024”, in partenza a maggio e composto da 11 appuntamenti in programma fino a settembre, prodotti da Magellano Concerti. Gli Ex-Otago, ovvero Maurizio Carucci, Simone Bertuccini, Olmo Martellacci e Rachid Bouchabla, hanno recentemente pubblicato il loro nuovo album “Auguri” (Capitol Records Italy/INRI).













Il giorno seguente, sabato 13 luglio, è la serata di Mahmood, che dopo il tour europeo fa tappa a Genova con il suo Summer Tour 2024. Dopo la partecipazione alla 74ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Tuta Gold”, certificato doppio disco di platino e con oltre 90 milioni di stream sulle piattaforme digitali e in prima posizione nella classifica Fimi dei singoli più venduti per tre settimane di fila, e l’uscita dell’album “Nei letti degli altri”, pubblicato lo scorso 16 febbraio per Island Records, già disco d’oro e arrivato al primo posto nella classifica Fimi, Mahmood torna protagonista dei principali festival estivi italiani tra cui il Live in Genova.









Mercoledì 17 luglio prosegue il programma del Live in Genova con Annalisa e il suo “Tutti nel Vortice Tour”. Nell’ultimo anno, la cantautrice ligure ha dominato tutte le classifiche musicali confermandosi la “regina del pop”. Solo nel 2023, ha superato oltre 1 milione e 300 mila copie certificate, arrivando così negli anni a ottenere 33 Dischi di Platino e 13 Oro. Inserita nella classifica di Forbes Italia tra le 100 donne italiane di successo, è tra le donne più ascoltate in Italia su Spotify, è stata la prima donna al n.1 della classifica con un singolo da tre anni, ma è anche l’unica donna solista a essere presente con un singolo nella classifica Fimi/Gfk da più di anno e l’unica donna solista nella TOP10 dei singoli più ascoltati dell’anno (Fimi/Gfk). A Genova porterà la nuova versione dell’album “E poi siamo finiti nel vortice”, uscito lo scorso febbraio, e le sue hit “Mon amour”, “Bellissima”, “Euforia” e “Sinceramente”, brano con cui l’artista si è classificata terza al 74° Festival di Sanremo.









Anche i Subsonica faranno tappa a Genova con il loro “La Bolla Tour”, che segna il ritorno sui palchi dei principali festival e delle venue italiane più suggestive nell’estate 2024. La band torinese composta da Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio salirà sul palco dell’Arena del Mare al Porto Antico di Genova giovedì 18 luglio, per presentare i brani del nuovo album “Realtà Aumentata”, uscito il 12 gennaio e anticipato dai singoli “Pugno di Sabbia”, “Mattino di Luce” e “Adagio”. Il disco è composto da undici canzoni, scritte nell’arco del 2023, che hanno assorbito molta realtà nei suoni, nei ritmi e nelle parole. Questi brani zoomano tra pixel di quotidianità e visioni cosmiche, tra energie luminose e penombre, tra presente e futuro, viaggiando sempre su un binario ritmico avvolgente.









A chiudere il programma 2024 del Live in Genova, venerdì 19 luglio, sarà Ermal Meta, che torna nel capoluogo ligure per presentare il nuovo disco in uscita a inizio maggio “Buona Fortuna” (ColumbiaRecords/Sony Music). L’album sarà il cuore pulsante del nuovo tour estivo in partenza il 13 luglio che lo porterà sui palchi più importanti della penisola, tra cui il Live in Genova. Uno spettacolo nuovo che segna il ritorno del cantautore alla dimensione live in un anno per lui molto importante.