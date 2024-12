MSC World Europa ospita il coro dello Zecchino d’Oro, una canzone per il mare e il Natale

Sulla MSC World Europa, il coro dell’Antoniano dello Zecchino d’Oro ha celebrato il Natale con un concerto dedicato al mare. L’iniziativa, promossa da MSC Foundation, ha unito musica e sensibilizzazione ambientale, lanciando una canzone che celebra il “pianeta blu” e invita tutti, dai più piccoli agli adulti, a proteggere il mare per la salute del pianeta.

Concerto natalizio– Il coro dello Zecchino d’Oro ha portato la magia del Natale a bordo della MSC World Europa con un’esibizione speciale. Tra i brani presentati, spicca una nuova canzone dedicata al mare, la prima nel suo genere, che vuole sensibilizzare sull’importanza della tutela dell’ambiente marino.

Fondazione MSC Daniela Picco, executive director della Fondazione MSC, ha spiegato il significato di questa iniziativa. “Questa canzone celebra il mare in un momento in cui il pianeta blu ha bisogno di tanta attenzione. Deve ispirare non solo i più giovani, ma tutti noi”, ha dichiarato.

Obiettivi chiari– La Fondazione MSC, creata sei anni fa, si dedica alla salvaguardia del mare e del territorio, sfruttando l’esperienza del gruppo MSC, presente in Liguria da oltre cinquant’anni. “Abbiamo una conoscenza del mare profonda e globale, che vogliamo mettere al servizio di progetti ambientali e sociali”, ha aggiunto Picco.

Impegno locale– La Liguria rappresenta un territorio chiave per il gruppo MSC. “Genova è una realtà molto importante per noi. Siamo presenti negli ospedali, realizziamo iniziative per l’ambiente e il sociale”, ha sottolineato Picco.

Collaborazioni– Non è la prima volta che MSC collabora con lo Zecchino d’Oro. In passato, insieme hanno prodotto una canzone per UNICEF. Questo nuovo progetto si inserisce nella stessa visione: unire musica e impegno sociale per sensibilizzare su temi globali attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Un messaggio forte– La nuova canzone dedicata al mare invita a riflettere sulla necessità di preservare l’ambiente marino, fondamentale per la salute del pianeta e di tutti noi. “Non è sufficiente costruire ponti; bisogna anche mantenere il legame con il passato e tutelare il nostro futuro”, ha concluso Picco.