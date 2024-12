MSC amplia i collegamenti Turchia-Trieste con container da 45 piedi e servizi integrati

Un nuovo servizio per il mercato intermodale – MSC ha annunciato un ampliamento del suo servizio marittimo sulla tratta Gebze-Trieste, ora aperto ai container high cube da 45 piedi, utilizzati soprattutto per il trasporto multimodale. Il collegamento via mare è integrato con i servizi terrestri offerti dalla controllata Medlog, che si occupa di ritiro merci in località turche come Tuzla, Izmit e Sakarya e consegne in Italia verso hub strategici come Treviso, Padova e Milano.

Transit time e partenze – Il servizio offre transit time competitivi: 3-4 giorni per la tratta Gebze-Trieste in esportazione e 9 giorni per l’import. Le partenze dallo scalo turco sono programmate ogni sabato, garantendo puntualità e affidabilità per i clienti.

Vantaggi logistici – I container high cube da 45 piedi, adatti per merci industriali, commerciali e automotive, rappresentano un’opzione sicura ed efficiente. Proteggono il carico dalle intemperie e riducono il rischio di danni durante il trasporto, rendendoli una soluzione ideale rispetto ai tradizionali camion e navi ro-ro.

Obiettivo: logistica integrata – Luca Russo, Senior Trade Manager di MSC, ha sottolineato come il nuovo servizio soddisfi “la domanda di soluzioni di trasporto affidabili ed efficienti tra due hub produttivi chiave”. Ha aggiunto che la possibilità di sfruttare “capacità logistiche integrate” rappresenta un ulteriore vantaggio per la clientela, con la prospettiva di future integrazioni con i servizi ferroviari intermodali del gruppo.

Concorrenza in crescita – Con questa mossa, MSC si inserisce in un mercato sempre più competitivo, affiancando operatori come Grimaldi e DFDS e rispondendo alla crescente richiesta di capacità e innovazione nei trasporti tra Turchia e Italia.