Motorsport, alleanza tra OMP e Adidas: l'azienda ligure vestirà il team Mercedes F1

L'eccellenza del territorio ligure incontra uno dei brand più famosi al mondo per l'abbigliamento sportivo: è stata annunciata ufficialmente la partnership tra OMP, parte di Racing Force Group, con Adidas.

L'accordo - A partire dall'anno in corso, OMP fornirà ad Adidas soluzioni per il racewear, comprendenti tute personalizzate, guanti ed altri equipaggiamenti fondamentali, progettati per soddisfare i più elevati standard di prestazioni e sicurezza per i piloti e le scuderie ai vertici del motorsport. L'accordo avrà durata pluriennale, e di fatto va a saldarsi con quello già in corso tra Adidas e il team Mercedes F1 per la fornitura di materiali da corsa: i piloti e i membri dello staff della casa di Stoccarda vestiranno dunque materiali OMP con il celebre logo delle tre strisce.

Le eccellenze - La partnership guarda ai punti di forza di entrambe le aziende coinvolte. Adidas si è consolidato come leader nel design guidato dalla ricerca delle prestazioni, OMP con i decenni di esperienza nella sicurezza e nell'innovazione per le corse automobilistiche. Unendo le rispettive abilità, i due marchi realizzeranno materiale da corsa in grado non solo di venire incontro alle esigenze estreme di questo sport, ma con la prospettiva di offrire a piloti e team comfort, sicurezza e performance necessari per eccellere sotto pressione. Tutto il materiale frutto della partnership verrà svelato nei prossimi giorni, in vista della nuova stagione di Formula 1.

L'esperienza - Paolo Delprato, Presidente e CEO di Racing Force Group, ha commentato: "È davvero straordinario che uno dei marchi di sportswear più conosciuti a livello mondiale abbia scelto di contare su OMP per il proprio ingresso nel motorsport - ha commentato Paolo Delprato, Presidente e CEO di Racing Force Group - confermando il valore delle nostre capacità ingegneristiche e della nostra esperienza in uno dei contesti più competitivi che esistano. OMP e adidas Motorsport sono unite dall’obiettivo di stabilire nuovi punti di riferimento per la sicurezza e la performance nel settore".

Mercedes... italiana - Considerata anche la scelta del nuovo pilota in sostituzione di Lewis Hamilton, la Stella a tre punte simbolo dell'automobilismo tedesco si tinge sempre più di azzurro. Il giovane e promettente pilota italiano Kimi Antonelli sarà infatti al volante della Freccia d'argento, accanto all'ormai veterano britannico George Russell. Entrambi indossano caschi Bell, che riferisce sempre a Racing Force Group; entrambi vestiranno OMP-Adidas, per una Mercedes sempre più italiana. La rivale della Ferrari manda un segnale anche al nostro Paese: le eccellenze non hanno confini.

