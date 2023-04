Morte Ravera, il ricordo del sindaco Katia Piccardo: "Tutta la Valle Stura scioccata. Esempio per tanti nostri ragazzi"

Il sindaco di Rossiglione, paese di origine di Igor Ravera, Katia Piccardo, ha voluto esprimere a Telenord tutta la sua tristezza e amarezza per la tragica morte dell'imprenditore, avvenuta ieri in mountain bike.

"Un trauma per tutti quanti, davvero una perdita enrome per tutta la comunità, non solo di Rossiglione ma dell'intera Valle Stura. Igor lascia una figlia, di 8 anni, la piccola Sofia, la moglie Michela e la mamma Merina che, tra l'altro, 43 anni fa era stata già colpita da una tragedia devastante, similissima, per la prima figlia Tatiana, la sorella di Igor.

Igor era un ragazzo brillante, volitivo, determinato, aveva sempre avuto un intelligenza vivace. Era stato anche alunno di mia mamma che lo ricorda con grandissimo affetto e commozione. In paese si ferva sempre a parlare con tutti quanti, aveva davvero un bel carattare.

Aveva avuto questa intuizione, aveva creduto e sommesso in questo sogno e ha creato dal nulla questa realtà artigianale che contava ormai oltre i 15 dipendenti. Aveva creato questa "schiaccina", una focacci secca e salata ed era riuscito a portarla in tutta Genova ma non solo, grossi colossi della produzione si era interessti al suo prodotto.

Igor oltre a essere ricordato per questo miracolo imprenditoriale è stato lo storico capitano della Rossiglionese, la squadra di calcio a cui tutti siamo affezzionatissimi e fondata nel 1924. Igor è stata una delle figure più carismatiche, più significative e celebri. Era molto bravo sul campo.

Siamo davvero scioccati, una morte atroce, una perdita davvero devastante. Penso di poter affermare che tutta la Valle Stura sia sotto shock per la perdita di Igor e per la sua famiglia. Un dolore assurdo e ingiusto. Perdiamo un uomo davvero grande, un bravo papà, un marito premuroso, un figlio attento, un imprenditore in gamba e brillante. L'amico di tanti nostri ragazzi che hanno guardato a lui come un esempio non solo sul campo da calcio.

L'amministrazione comunale si stringe alla famiglia e a tutti i suoi cari".