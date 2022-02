Monica Vitti, sabato i funerali: l'omaggio di Telenord alla stella del cinema

di Edoardo Cozza

Oggi la camera ardente, domani le esequie a Roma: sulla nostra emittente la ricorderemo alle 17.25 con il film "La Pacifista", diretto da Miklós Jancsó

Oggi è il giorno della camera ardente per Monica Vitti, l'attrice scomparsa due giorni fa all'età di 90 anni: a Roma, in Campidoglio, il feretro è stato accolto dal sindaco Gualtieri, che si è intrattenuto a lungo con Roberto Russo, il marito dell'iconica attrice: "Pensiamo di intitolarle un luogo in città" ha commentato il primo cittadino.

Domani si celebreranno i funerali, previsti alle 15 nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo: Telenord omaggerà la nota attrice trasmettendo uno dei suoi memorabili film, "La Pacifista", alle 17.25, al termine di Stadio Goal dedicata a Roma-Genoa. Il film, diretto dal regista Miklós Jancsó, vede la partecipazione anche di Pierre Clémenti e Gino Lavagetto.

Un modo per ricordare una figura storica del panorama cinematografico italiano, capace di sorprendere, divertire e far riflettere con interpretazioni rimaste nell'immaginario di tutti.