Missione del Gaslini a Gaza, Toti: "Fieri che l'ospedale genovese sia in prima linea nel Sinai"

"Le guerre producono sempre vittime innocenti e, al di là delle ragioni e dei torti, occorre sempre mettersi a disposizione per aiutare i più deboli e coloro che soffrono senza colpa per i misfatti altrui. Per questo motivo siamo fieri che l'ospedale Gaslini di Genova, scelto per la sua straordinaria qualità nella cure pediatriche e per la sua generosità, sia in prima linea per soccorre le piccole vittime degli scontri nella Striscia di Gaza". Lo evidenzia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti via fb.

"Così, sotto l'egida del governo italiano, l'ospedale pediatrico genovese, capofila di un progetto voluto dal Ministero della Difesa, è volato nel Sinai, dov'è ormeggiata la nave Vulcano della Marina Militare: - ricorda Toti - qui i nostri medici e infermieri visiteranno i bambini per valutare la possibilità di portarli al Gaslini e in altri tre ospedali pediatrici italiani per le cure. Una speranza per tanti piccoli e per le loro famiglie, vittime incolpevoli di questa tragica guerra".