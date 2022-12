Millesimo, arrestato e portato in carcere a Marassi un 49enne ndranghetista legato alla cosca di Siderno

Fine della corsa. I carabinieri di Millesimo, comune in provincia di Savona, hanno arrestato ieri un 49enne calabrese, legato alla cosca della ndrangheta di Siderno, e condannato in via definitiva a 11 anni di reclusione per reati vari contro il patrimonio. L'uomo, per motivi di salute, era riuscito ad evitare il carcere duro ed era stato autorizzato a scontare la pena presso una comunità terapeutica ligure. Lì però, a seconda di quanto dichiarato dai militari, aveva avuto comportamenti che infrangevano le regole e creato disordine con gli altri ospiti, dando vita a non poche difficoltà per la sua gestione. Da qui ecco le numerose segnalazioni dei carabinieri, che hanno portato gli organi della magistratura a revocare il beneficio e a far sì che l'uomo venisse infine condotto nel carcere di Marassi a Genova.