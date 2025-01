Migranti, la Ocean Vikings sbarca a Genova: a bordo 43 profughi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ha attraccato a Genova poco dopo mezzogiorno e con 43 migranti a bordo la nave Ong Sos Mediterranée Ocean Viking.





Soccorso - Lo scorso 20 gennaio la nave era intervenuta per il salvataggio di 85 migranti che si trovavano a bordo di un gommone la largo delle coste libiche





Sosta - Prima di arrivare a Genova, la nave aveva effettuato una sosta nel porto Isola Bianca, a Olbia, per consentire l'assistenza sanitaria e il ricovero di alcuni neonati e donne in gravidanza.





Sbarco - Tra le prime persone a sbarcare, quattro donne provenienti dall’Africa subsahariana, con alcuni fogli in mano (probabilmente documentazione necessaria all’identificazione a terra) e alcuni fagotti, tra cui effetti personali. Due uomini sono stati invece fatti scendere con l’assistenza della Croce Rossa, entrambi camminavano col supporto di stampelle e sono stati condotti all’interno del terminal di Ponte Colombo, spinti su sedia a rotelle.





Comune di Genova - Da segnalare il presidio della giunta genovese, con la presenza nell’area di sbarco degli assessori Sergio Gambino ed Enrico Costa.





Polemica - La decisione di assegnare come porto sicuro quello di Genova era stata contestata dalla ong: "Ci è stato assegnato il porto di Genova. Il tempo di navigazione è di quattro giorni. La consuetudine ormai consolidata di assegnare alla OceanViking porti di sbarco sempre lontanissimi dalla zona delle operazioni ci ha fatto perdere, dal 2022, 171 giorni, spesi navigando da e per il porto assegnato, in cui avremmo potuto e dovuto essere dove dobbiamo essere, per soccorrere chi si trova in pericolo in mare".





Fine operazioni - Le manovre per far scendere a terra i migranti si sono concluse poco dopo le ore 15, con il consueto applauso di incoraggiamento per l'ultimo tra gli sbarcati. Poco dopo la Croce Rossa ha rimosso le installazioni temporanee per le visite e l'accoglienza delle persone arrivate, mentre da prassi nessun membro della Ocean Viking ha potuto mettere piede sul molo.

