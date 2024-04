Miami, Seatrade: Rixi inaugura a Miami lo stand "Cruise Italy"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, deputato genovese e leader della Lega in Liguria, ha inaugurato lo stand Cruise Italy alla fiera Seatrade Cruise Global. "Importante la nostra presenza a una manifestazione - dice Rixi - che è un punto di riferimento per tutti gli operatori del mondo. La posizione strategica nel Mediterraneo e la qualità del nostro straordinario Made in Italy confermano la nostra leadership in diversi settori della blue economy".

"Il 2024 si conferma un anno record per le crociere in tutto il mondo. In Italia le previsioni parlano di quasi 14 milioni di passeggeri movimentati nei porti, con 5.187 toccate navi e 166 unità che solcheranno le acque italiane in rappresentanza di 53 compagnie di navigazione. Un settore - conclude - in cui siamo leader, col made in Italy apprezzato ovunque".