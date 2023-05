Meteo Liguria: sarà un weekend tra pioggia e schiarite, con un abbassamento delle temperature

VENERDI': la circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; su Riviera centrale e Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Asciutto in serata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2150 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

SABATO: un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori. Nello specifico sulla Riviera di ponente Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera; sulle Alpi molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2100 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da mosso a poco mosso.

DOMENICA: correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su Riviera centrale e Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 2150 metri. Mar Ligure di Ponente da poco mosso a mosso; Mar Ligure di Levante poco mosso.