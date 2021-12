Meteo in Liguria, prepariamoci a un Natale bagnato

di Marco Innocenti

Pioggia che arriverà già da giovedì, con precipitazioni all'inizio deboli. Temperature che resteranno abbastanza miti

Prepariamoci ad un Natale bagnato, non bianco ma sicuramente bagnato. La pioggia, infatti, inizierà a far capolino sulla nostra regione già nella giornata di domani, con precipitazioni che partiranno anche debolmente ma che si intensificheranno col passare delle ore e si concentreranno soprattutto sul centro della Liguria. "Non si prevedono, almeno per il momento, effetti particolari al livello del suolo - spiega ai microfoni di Telenord Andrea Lazzara di Arpal Liguria - ma quello che dobbiamo aspettarci è sicuramente un progressivo peggioramento del meteo per le prossime giornate. E' ancora presto per capire come sarà il tempo nei giorni di Natale e Santo Stefano ma da domani le condizioni peggioreranno".

Nessun rischio di neve, però. "Dai dati che ci arrivano dalle nostre stazioni di rilevamento - prosegue Lazzara - non sembra ci siano rischi in tal senso. Anzi, le temperature dovrebbero restare abbastanza miti o almeno con valori nella media del periodo, in virtù di venti che soffieranno dai quadranti meridionali".