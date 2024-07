Messina: ATM SpA sempre più digitale, customer care è un successo

Gli abbonamenti e i pass per i residenti che risiedono all’interno delle Zone a Traffico Limitato diventano digitali. Il processo di innovazione tecnologica di Atm spa non si ferma.

Il nuovo servizio rivolto agli utenti è stato illustrato questa mattina in occasione della conferenza stampa convocata dalla Governance di Atm spa per fare il punto sui progetti realizzati in questi anni e presentare le novità dell’Azienda Trasporti di Messina.All’incontro con i giornalisti hanno partecipato il sindaco Federico Basile e il direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio; per ATM SpA erano presenti il presidente Giuseppe Campagna, la consigliera del CdA Carla Grillo, il direttore generale dell’Azienda Trasporti di Messina Claudio Iozzi, il direttore amministrativo Armando Bressan, il direttore tecnico ed esercizio Antonino Torre e i capi area dell’Azienda.“Siamo tra le prime città d’Italia ad avere una procedura interamente online per richiedere gli abbonamenti e ai nostri utenti diamo pure la possibilità di rateizzare il pagamento in tre rate”, ha spiegato con orgoglio il presidente Campagna, il quale ha voluto anche evidenziare che dietro ai tanti risultati straordinari raggiunti in questi anni da ATM SpA c’è il lavoro di tante persone, che con passione e dedizione si prodigano quotidianamente, affinché lo standard qualitativo di ATM SpA cresca sempre di più.Alla responsabile dell’area commerciale Rose Marie Gazzara e all’ingegnere Claudio Bonazinga è toccato il compito di illustrare nel dettaglio come inoltrare la richiesta online dell’abbonamento al Tpl tramite apposita piattaforma, ricordando che “solo quattro anni fa l’abbonamento al trasporto pubblico locale non solo era cartaceo ma era addirittura scritto a penna”.Dal primo Agosto la rivoluzione si estenderà anche al pass per i residenti nelle Ztl: il tagliando, che in precedenza era necessario stampare e mettere a vista nell’auto, – ha puntualizzato ancora la responsabile dell’area commerciale – va definitivamente in pensione e, tramite procedura già sperimentata da quest’anno per il pass a Torre Faro, i cittadini devono registrarsi sul sito e inviare online i documenti. ATM SpA invierà quindi comunicazione dell’avvenuta attivazione e informazioni sulla scadenza del pass. Il controllo dei verificatori sulla regolarità della sosta verrà effettuato tramite targa”.L’incontro odierno con i giornalisti è stata anche un’occasione propizia per aprire per la prima volta al pubblico la Sala Meta, consegnata dal Comune ad ATM SpA solo due anni fa e oggi sede dell’Ufficio di Customer Care dell’azienda, attivo dal primo marzo 2024 e divenuto in breve tempo un importante punto di riferimento per i cittadini che vogliono informazioni su tutti i servizi di Atm spa. “Al numero verde dell’Azienda – ha detto la responsabile Gazzara – risponde personale altamente qualificato in grado di offrire assistenza e supporto agli utenti. Il nostro intento è quello di creare un rapporto sempre più intimo con i nostri clienti”.La Sala Meta, che si trova al piano terra della sede aziendale, è anche i luogo dal quale il personale aziendale preposto monitora in tempo reale gli autobus in linea, con informazioni dettagliate sul servizio di trasporto pubblico locale.“Il processo di innovazione tecnologica e informatica – ha sottolineato il presidente Campagna – è stato fondamentale per migliorare il servizio e far compiere all’Azienda quel salto di qualità in cui probabilmente pochi credevano inizialmente. Tutto questo – ha ribadito ancora una volta il presidente – è stato possibile grazie al lavoro instancabile del personale interno”. Il responsabile dei sistemi informatici di ATM SpA Giovanni Corvitto ha quindi elencato tutte le novità introdotte in questi quattro anni: dall’attivazione della Fibra, all’introduzione della videosorveglianza nei parcheggi e a bordo dei bus fino alla realizzazione di numerosi interventi strutturali della rete informatica e l’adeguamento di ATM SpA alla normativa sulla sicurezza reti e sistemi informatici.“Se oggi siamo in grado di avere questo tipo di servizi è perché in questi anni abbiamo implementato anche il personale”, ha evidenziato il presidente Campagna prima di passare la parola alla responsabile delle Risorse Umane Marika Ricciardello, la quale ha illustrato un excursus sulle assunzioni effettuate in questi anni tramite selezioni pubbliche esterne e fatto il punto sulle selezioni interne. “Dal 2020 ad oggi abbiamo assunto numerosi giovani under 30 e valorizzato le competenze del personale interno. Al contempo abbiamo dato opportunità anche a soggetti vulnerabili e con situazioni di svantaggio economico tramite i progetti di inclusione sociale attuati dall’Amministrazione comunale”.A concludere l’incontro con i giornalisti è stato il sindaco Basile: “Conoscevo già i progetti e le iniziative appena illustrati e nel fare i complimenti all’intera Governance e ai dipendenti, invito tutti a non abbassare la guardia e a dare sempre il massimo, perché è grazie al lavoro e all’impegno di ciascun dipendente, se ATM è passata dall’essere un’azienda decotta e piena di debiti a fiore all’occhiello della nostra città”.