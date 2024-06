Mendatica, taglio del nastro per il nuovo punto sosta e ristoro: intervento da 289mila euro

È stata inaugurata oggi la nuova struttura ricettiva di Valcona Soprana, frazione di Mendatica, costruita dove storicamente sorgeva un 'teccio', nome che deriva dal dialetto e indica un'antica abitazione delle malghe. 289 mila euro di intervento, di cui 250mila finanziati dalla Regione Liguria attraverso il programma di rigenerazione urbana, per ridare vita a un luogo storico alle porte del bosco delle Navette e al centro di percorsi turistici come la Monesi-Limone o l'asse Saccarello- Marguareis-Mongioie. Il rinnovato edificio diventerà sede di un posto sosta e ristoro baricentrico a supporto del turismo outdoor di tutto il comprensorio. A tagliare il nastro per l'apertura ufficiale l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola insieme al sindaco di Mendatica Graziano Floccia e a diversi amministratori locali delle valli Arroscia, Impero e del vicino Piemonte.

"Un lavoro strategico che restituisce vitalità a un intero territorio e, al contempo, permette di valorizzarne lo straordinario patrimonio sentieristico apprezzato da centinaia di turisti e appassionati - ha detto Scajola - Centrando pienamente un obiettivo primario delle politiche regionali di rigenerazione urbana abbiamo ricostruito un edificio da tempo inutilizzato, per renderlo una realtà viva e a disposizione della collettività senza nuovo consumo di suolo. Abbiamo investito 250mila euro in questo progetto, sul quale abbiamo lavorato in stretta sinergia con il Comune di Mendatica, convinti della sua efficacia. Valcona Soprana avrà una nuova struttura, moderna, energicamente efficiente e sostenibile, ma soprattutto centrale per un intero territorio. Nel solo entroterra imperiese abbiamo investito oltre 6 milioni di euro con 30 opere finanziate".

"La sinergia con la Regione Liguria, in particolare con l'assessorato all'Urbanistica, ha garantito la realizzazione di questo importante progetto - ha detto il sindaco di Mendatica Graziano Floccia - Progetto già iniziato e seguito come vicesindaco con l'amministrazione di Piero Pelassa e di cui oggi sanciamo la conclusione e inaugurazione. Con la conclusione del cantiere e il collaudo attiveremo tutte le procedure per l'affidamento della struttura a un gestore. Sono orgoglioso di avere oggi l'onore, da sindaco, di inaugurare questo importantissimo intervento di rigenerazione urbana".