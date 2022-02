Maturità 2022, gli studenti genovesi tornano in piazza: presidio davanti alla prefettura

di Marco Innocenti

Nel mirino della protesta c'è l'idea del ministro Bianchi di reintrodurre la seconda prova scritta

Si sono dati appuntamento per domani, venerdì, alle ore 16, davanti alla prefettura di Genova per un presidio di protesta. Gli studenti genovesi tornano quindi in piazza per dire no alla proposta del ministro all'istruzione Bianchi di reintrodurre, già dalla prossima maturità, la seconda prova scritta. Una scelta che aveva già scatenato la reazione degli studenti, materializzatasi nella protesta della scorsa settimana, che a Genova ha visto la partecipazione di circa un migliaio di studenti. Una scelta, quella del ministro, già bocciata dal Consiglio superiore dell'Istruzione ma sulla quale Bianchi non sembra intenzionato a cedere. Almeno per il momento.