Mareggiata a Savona, colpiti oltre 25 stabilimenti balneari. Bagni Aurora: "Peggio del 2018, danni per migliaia di euro"

Tanti i danni che la mareggiata della settimana scorsa ha provocato agli stabilimenti balneari di Savona con una cifra che si aggira oltre al milione e mezzo.





Ma ancora prima dei conti, i gestori delle spiagge stanno passando le ore a lavorare per salvare il salvabile. "Il mare corrode tutto, dobbiamo buttare via i frighi sicuramente e anche alcuni ombrelloni e lettini, per non parlare della cucina e dell'impianto idraulico", dice a Telenord Vico Piccinaglia propietario dei Bagni Aurora (sulla passeggiata di Savona).

"Ancora non possiamo fare una stima dei danni ma sicuramente è molto peggio del 2018, parliamo di migliaia di euro, siamo tra gli stabilimenti balneari più colpiti", afferma Piccinaglia. "Sul futuro non abbiamo garanzie, il contratto scade il 31 dicembre 2023 e poi? Cosa succederà? Non abbiamo nessuna certezza, dobbiamo investire? Se ci fosse una garanzia di 10/15 anni uno dice riparto però non so se ci sarò l'anno prossimo, gli altri al mio posto cosa farebbero? ", afferma preoccupato e amareggiato Vico.





